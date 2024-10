Les CFF dévoilent les images de la nouvelle gare Cornavin à Genève

L'avant-projet de la gare souterraine de Genève est sous toit. Il prévoit la création d'un quai à deux voies de 420 mètres de long. Objectifs: accueillir plus de trains et augmenter la place pour les utilisateurs à fin 2038.

Plus de «Suisse»

«Ce projet est important pour Genève et la Suisse romande», a déclaré mardi devant les médias Vincent Ducrot, directeur des CFF. Après Zurich et Berne, Genève est la troisième gare la plus fréquentée de Suisse, avec 171 000 personnes par jour. Sur ce nombre, seule la moitié, soit 88 500 personnes, prend le train. Le projet va encore être affiné pour sa mise à l'enquête en 2027. Les travaux démarreront en 2030 au plus tôt, pour neuf ans.

Concrètement, l'extension souterraine, à l'arrière de la gare, permettra de créer un quai et ses deux voies. Juste au-dessus, toujours en sous-sol, l'espace «mezzanine» aura pour mission de fluidifier les déplacements entre la gare et les espaces publics. Le quai 4 sera reconstruit, et les passages inférieurs de la gare actuelle tout comme les accès aux quais seront totalement revus.

Voici à quoi devrait ressembler la nouvelle gare CFF à Genève Image: CFF

Deux tunnels

Ces travaux permettront de multiplier par trois la surface de déambulation dans la gare, avec trois passages inférieurs destinés à absorber l'ensemble des flux du pôle multimodal et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nouveau passage central, dans la continuité du hall historique, sera deux fois plus large que le passage actuel, et 44 accès aux quais seront modifiés ou créés.

Deux tunnels vont être creusés pour relier les voies souterraines au réseau, en direction de l'aéroport et en direction du reste du pays. Lancés en 2019, les travaux préalables se poursuivent jusqu'en 2027, a indiqué Charles-André Philipona, directeur du programme Léman 2030 des CFF.

«Cette extension souterraine, la seconde après celle de Zurich, est indispensable. Elle s'inscrit dans la modernisation de l'infrastructure dans l'arc lémanique depuis quinze ans», a relevé Anna Barbara Remund, sous-directrice de l'Office fédéral des transports et cheffe de la division Infrastructure. Et de rappeler qu'un projet distinct d'agrandissement de la gare en surface est aussi prévu.

La nouvelle gare CFF à Genève 1 / 9 La nouvelle gare CFF à Genève Genève Cornavin CFF source: cff

Participation de Genève

Le projet présenté mardi est chiffré à 2 milliards de francs, dont 77% financés par la Confédération, 16% par le canton de Genève et 7% par la Ville de Genève. La participation du canton et de la Ville s'explique par le fait que l'agrandissement souterrain, défendu par les autorités du bout du lac, est plus cher que l'extension en surface initialement prévue par les CFF.

La Ville de Genève va réaménager les abords de la gare. Un plan directeur de quartier a été publié en 2020, a rappelé la conseillère administrative Frédérique Perler, en charge du département de l'aménagement, des constructions et de la mobilité. Ce plan lie le canton, qui veut améliorer le transfert modal tout en anticipant la hausse démographique, a souligné le conseiller d'Etat Pierre Maudet, en charge des Mobilités. (ats/sia)