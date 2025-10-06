en partie ensoleillé13°
Aucun train sur ces lignes CFF en Suisse romande

Ein Zug faehrt von Richtung Duggingen nach Aesch, am Freitag, 21. Maerz 2025. Ab 14. Dezember 2025?sollen die Fernverkehrszuege zwischen Biel und Basel im Halbstundentakt verkehren. Dafuer erstellt di ...
Les trains seront remplacés par des bus samedi entre Chavornay et Yverdon (image d'illustration).Keystone

En raison de travaux, les CFF annoncent une interruption du trafic ce week-end entre Chavornay et Yverdon (VD). Même chose en Valais entre Viège et Brigue.
06.10.2025, 14:2706.10.2025, 16:09

En raison de travaux en gare d'Ependes (VD), les trains ne circuleront pas samedi 11 octobre entre Chavornay et Yverdon. Ils seront remplacés par des bus.

Dimanche, certains trains passeront à nouveau, mais avec un horaire modifié. Pour les voyageurs qui passeront dans la région ce week-end, les CFF recommandent de consulter l'horaire.

Cette nouvelle mesure dans les wagons-restaurants CFF dérange

Ces travaux visent au renouvellement de voies et d'aiguillages. Ils doivent améliorer les accès et la sécurité des quais à Ependes, mais aussi mettre la gare en conformité avec la loi sur l'égalité pour les personnes handicapées, indiquent lundi les CFF dans un communiqué.

Une deuxième phase du chantier est programmée pour l'été prochain et nécessitera de nouvelles adaptations du trafic. Le coût total des travaux s'élève à 11,5 millions de francs, financés dans le cadre de la convention de prestations entre les CFF et l'Office fédéral des transports.

Interruption aussi en Valais

Des bus circuleront également à la place des trains ce week-end entre Viège et Brigue (VS). L'interruption est liée aux travaux de construction d'un nouveau pont ferroviaire sur la Saltina, indiquent lundi les CFF.

Arrivés en fin de vie, deux ponts sur la rivière Saltina doivent être remplacés au niveau de l'hôpital de Brigue. A la place, les CFF construisent un nouvel ouvrage plus grand et pouvant supporter les deux voies. Les travaux ont commencé mi-2025 et devraient durer jusqu'à fin 2026.

Une alliance romande met la pression sur Berne et les CFF

Ce week-end, les trains ne circuleront plus entre vendredi 22h00 et dimanche jusqu'à la fin du service. Les trains grandes lignes (IR90, IR95, IC6, IC8) sont remplacés par des bus entre Viège et Brigue, ce qui allongera le parcours d'une demi-heure. En trafic régional (R91), les trains sont également remplacés par des bus. L'horaire normal reprendra dès le premier train lundi. (jzs/ats)

