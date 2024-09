Les CFF ont commencé à piloter le trafic romand depuis Renens



Keystone

Le trafic ferroviaire romand est désormais géré depuis le nouveau centre d’exploitation de Renens (VD). Installé au siège régional des CFF, il est opérationnel depuis dimanche matin. La compagnie annonce que le passage de témoin s'est déroulé sans accroc.

Plus de «Suisse»

«Le transfert de la gestion du trafic des CFF des anciens locaux lausannois dans le nouveau bâtiment construit à Renens a lieu dimanche matin. De nombreux tests ont été effectués ces derniers mois afin que cette opération n’ait aucun impact sur la clientèle» Communiqué des CFF

C'est la première fois qu'un centre d'exploitation déménage dans son intégralité, souligne l'ex-régie fédérale.

Son troisième bâtiment du quartier du Parc du Simplon à Renens va abriter ainsi les quelque 400 collaborateurs du centre d’exploitation, des services techniques, de coordination et d'information à la clientèle, qui se trouvent actuellement à Lausanne. Le rez-de-chaussée sera ouvert à la location d'espaces pour de l’artisanat. Au total ce seront plus de 1400 employés qui seront réunis au siège de Renens.

Plus de 800 km de rail

Il s'agit du dernier bâtiment de la partie CFF du quartier du Parc du Simplon. Ce nouveau morceau de ville, jouxtant un gymnase, accueille quelque 270 logements, des surfaces administratives, des commerces, de l'artisanat et le siège romand de la compagnie. Elle a investi quelque 270 millions de francs dans ce projet, dont 85 millions pour le nouveau bâtiment et le centre d'exploitation.

Les chefs circulations veillent 24 heures sur 24 et sept jours sur sept au bon déroulement du trafic ferroviaire. Ils en assurent la sécurité, la ponctualité des trains et prennent des mesures lorsqu'un dérangement survient. Le centre d’exploitation vaudois gère plus de 800 km de lignes ferroviaires, voyant circuler environ 2500 trains par jour. (ats/vz)