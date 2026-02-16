Voici à quoi ressemble la carte des perturbations CFF lundi à 16h50. capture d'écran

Les perturbations CFF sont parties pour durer: ce qu'il faut savoir

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé en Suisse romande, une situation qui devrait durer encore demain. Notre point de situation à 17h00.

À la suite d'un jet d'engin pyrotechnique, la ligne Lausanne-Renens a été endommagée dimanche soir et le trafic ferroviaire est fortement perturbé depuis. La perturbation durera encore toute la journée de mardi, nous confirme ce lundi un porte-parole des CFF. Et plus précisément «au moins jusqu’à mercredi 4h00», comme indiqué sur le site web des CFF.

En théorie, deux trains par heure devraient encore circuler entre Lausanne et Renens pendant ce laps de temps, mais des usagers rapportent à watson que ce ne serait pas toujours le cas.

Voici les dernières informations importantes:

La ligne Lausanne-Genève est encore fortement perturbée par les travaux en cours à Renens, lundi à 18h. Des bus de remplacement relient Renens, parfois même Morges, et Prilly-Malley à Lausanne. Une situation qui semble impacter — via des retards ou des suppressions — quasi toutes les lignes de l'arc lémanique.

Les CFF ont indiqué, à 17h14 lundi, que la ligne entre Renens, Morges et Bussigny était rétablie. Or, sur l'horaire en ligne, on constate encore des retards et des suppressions en sur la ligne Renens-Bussigny et Morges-Renens lundi soir.

La trafic ferroviaire sur la ligne entre Lausanne et Aigle est également perturbé. Des retards et des suppressions sont à prévoir avant 16h et même après. En effet, cette ligne a également été perturbée dès 14:57, précisément entre Villeneuve et Aigle. Un dérangement technique aux installations ferroviaires en est la cause, indiquent les CFF.

Le trafic est aussi perturbé entre Aigle et Le Sépey, ce qui devrait durer jusqu'à 19h30. Un évènement naturel en est la cause. La ligne R71 est concernée, des bus de substitution sont en train d'être mis en place.

Autre ligne perturbée, pour d'autres raisons, indépendantes de l'incident à Renens, précisent les CFF à watson: la ligne Yverdon-les-Bains-Fribourg, précisément entre Cugy (FR) et Payerne (VD). Le trafic est sensé être rétabli, communiquent les CFF à 14h50 lundi, mais on peut encore voir des retards et des suppressions sur l'application CFF, concernant les trains dès 16h.

A la mi-journée, les CFF ne pouvaient pas encore pas encore faire de pronostic quant à la fin de la restriction. (dag)