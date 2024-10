Un train entre en gare de Sion (image d'illustration). Image: KEYSTONE

Les gares ferroviaire et routière de Sion se transforment

Les CFF rénovent les guichets et améliorent le bâtiment de la gare de Sion. En parallèle, la Poste transforme la gare routière pour qu'elle réponde aux exigences de la loi fédérale sur l'égalité des personnes handicapées (LHand).

Plus de «Suisse»

«Logés dans un bâtiment protégé au patrimoine construit en 1961, les guichets CFF seront réaménagés et mis au goût du jour, avec des espaces ouverts et conviviaux, favorisant le conseil à la clientèle», indique lundi les CFF, la Poste et la Ville de Sion dans un communiqué.

Il est également prévu de réaménager le hall historique, d'installer un nouvel ascenseur et de mener des travaux pour répondre aux normes parasismiques.

Un autre chantier à Genève: Les CFF dévoilent les images de la nouvelle gare Cornavin à Genève

Le coût du projet côté CFF se monte à plus de 6 millions de francs. Ces travaux s'étaleront entre novembre 2024 et fin 2025. «Durant les travaux, les guichets CFF resteront ouverts», précisent les trois entités qui ajoutent qu'un centre de vente provisoire sera installé à côté de l'aile est du bâtiment.

Réaménager les dix quais

La Poste de son côté prévoit d'importants travaux à la gare routière dès le printemps 2025. L'objectif est de réaménager les dix quais actuels afin de répondre aux normes d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Les travaux devraient durer entre 8 et 12 semaines, souligne le communiqué. Le trafic des cars sera maintenu durant ce chantier.

La place de la Gare sera également repensée. Le stationnement vélo sera notamment déplacé pour permettre la création de places de livraison, tandis que l'accès routier devant l'aile est de la gare sera supprimé. Un projet de réaménagement à long terme de cette place est «en cours d'élaboration». Ces travaux sont menés par la Ville de Sion, précise-t-on de même source.

(sda/ats)