La chienne Tinka, âgée de 5 ans, a réussi son examen. Keystone

Zurich met en test ce chien interdit

Après plusieurs attaques, Zurich a interdit l'acquisition de rottweiler fin 2024. Tous les autres chiens déjà détenus dans le canton doivent de leur côté passer un examen.

Les autorités zurichoises ont testé jusqu'à présent 24 des 306 rottweilers soumis à un examen pour délivrer à leurs propriétaires une autorisation de détention. Un seul n'a pas obtenu le feu vert. Le canton a interdit l'acquisition de cette race de chien fin 2024 suite à plusieurs attaques sur des personnes.

Les spécialistes du Service vétérinaire cantonal ont invité les médias mercredi à assister au test passé avec succès par une chienne rottweiler sur un terrain tenu secret au nord de Zurich. Le comportement de Tinka, âgée de 5 ans, confirme la description faite par son détenteur: «intéressée par son environnement, mais toujours maîtrisable.»

Ainsi, la chienne s'assied ou se couche quand on le lui ordonne, marche détendue en laisse et ne se laisse pas perturber par la présence d'un deuxième rottweiler. Lorsqu'un joggeur passe avec un ballon de foot à côté d'elle, elle tire sur la laisse, mais son maître arrive aussitôt à la faire revenir à ses côtés. Les spécialistes du canton ne constatent aucun problème avec Tinka et n'ordonnent aucune mesure à son encontre.

Mesures immédiates en cas d'échec

Tous les 306 chiens du canton issus de cette race dont l'acquisition est désormais interdite en terres zurichoises doivent passer cet examen pour continuer à être détenus de manière légale. Les tests ont commencé depuis quelques semaines.

Un seul chien a échoué pour l'instant, car il était agressif. Le service vétérinaire a ordonné des mesures immédiates à son encontre: des cours, le port d'une muselière et sa tenue permanente en laisse. Une euthanasie n'est ordonnée qu'en dernier recours, explique le vétérinaire cantonal Lukas Perlen.

Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction d'acquérir des rottweilers dans le canton de Zurich, en janvier dernier, le nombre de chiens de cette race y a diminué de 15%. Ils étaient encore 348 l'an dernier, soit 42 de plus qu'en 2025. Certains chiens sont morts entretemps et des propriétaires se sont séparés de leur animal de compagnie. D'autres ont déménagé dans un canton exempt de restrictions à leur égard.

Des races disparaissent à Zurich

En raison de l'interdiction d'acquérir des rottweilers en terres zurichoises, la disparition de cette race dans le canton est programmée. Il en va de même des chiens de combat figurant sur la liste des races interdites depuis 2010, dont les pitbulls et les bulls terriers. Les chiens issus de ces races acquis dans le canton avant 2010 sont tous morts.

En cas de visite d'un propriétaire venant de l'extérieur du canton avec son chien issu de ces races, le séjour est limité à 30 jours par an, toujours en laisse et avec une muselière.