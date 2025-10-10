ciel clair13°
Ignazio Cassis accueille son homologue chinois

epa12444937 Chinese Foreign Affairs Minister Wang Yi (R), and Swiss Federal Councillor and Foreign Minister Ignazio Cassis (L), during an official visit at Castelgrande in Bellinzona, Switzerland, 10 ...
Ignazio Cassis a principalement mis l'accent sur la coopération entre les deux pays.Keystone

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis a accueilli vendredi à Bellinzone son homologue chinois Wang Yi, par ailleurs membre du Bureau politique. Cassis a soutenu la gouvernance globale, encouragée par la Chine.
10.10.2025, 18:5310.10.2025, 18:53

La rencontre a eu lieu à l’occasion de la 4e ronde du dialogue stratégique entre la Suisse et la Chine. Cette visite chinoise en Suisse coïncide en outre avec le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays. La Suisse de Max Petitpierre avait été un des premiers pays occidentaux à reconnaître la République populaire de Mao en 1950.

Au terme de leur discussion, les deux ministres et leurs délégations ont rencontré la presse dans une salle de Castelgrande, le plus imposant des trois châteaux médiévaux du chef-lieu tessinois.

Des milliers de litres de diesel déversés dans un lac suisse

Ignazio Cassis a principalement mis l'accent sur la coopération entre les deux pays, soulignant notamment la consolidation des rapports culturels et touristiques. Il a ainsi rappelé l'ouverture, en Chine, du nouveau siège de l'Ecole hôtelière de Lausanne.

Le chef du DFAE est revenu sur l'importance de l'Accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine, signé en 2014. Il a indiqué que les pourparlers pour sa modernisation devraient aboutir à un accord d'ici début 2026.

Encourager la gouvernance globale

Les deux délégations se sont penchées sur le suivi de la coopération bilatérale dans des secteurs tels que la finance, les droits humains, la protection de l'environnement, le développement durable et l'intelligence artificielle. "La Suisse soutient toutes les initiatives aptes à encourager la gouvernance globale et accueille donc favorablement l'initiative dans ce sens lancée par le président chinois Xi Jinping.

Boire l'eau du robinet est interdit dans cette commune romande

De son côté, le ministre chinois Wang Yi, s'exprimant dans sa langue, a remercié la Suisse pour avoir été l'un des premiers pays à reconnaître sa république en 1950 et à signer un traité de libre-échange avec la Chine.

Paix durable pour Gaza et rôle de la Suisse

Le ministre chinois a encore souhaité une paix durable pour Gaza, victime de la «souillure du 21e siècle». Il a souhaité que la Suisse «joue un rôle particulier dans la question palestinienne, en vue de la création d'un Etat palestinien.».

Wang Yi s'est enfin engagé à promouvoir une meilleure connaisssance de son pays en Suisse et à en faciliter l'accès pour des voyages culturels et touristiques. (sda/ats)

