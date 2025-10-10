Des clarifications sur l'étendue exacte de la pollution sont en cours. Keystone

Des milliers de litres de diesel déversés dans un lac suisse

Le lac de Brienz est en proie à une importante pollution au carburant après un incident à l'aérodrome militaire de Meiringen (BE). L'armée suisse a pris des mesures.

Plusieurs milliers de litres de carburant diesel se sont déversés jeudi après-midi sur l'aérodrome militaire de Meiringen, dans l'Oberland bernois. Le carburant a atteint le lac de Brienz, situé à proximité, ont indiqué la police et le ministère public.

Le carburant était destiné à alimenter un groupe électrogène de secours, a-t-on appris vendredi. Jeudi soir, l'armée suisse avait déjà fait part de la pollution d'un ruisseau dans lequel le liquide s'était déversé.

Barrages anti-pollution

L'armée indique avoir immédiatement pris des mesures de sécurité et de protection de l'environnement. Les sapeurs-pompiers de Meiringen, ceux de Bödeli ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels de protection et de sauvetage de Berne ont alors érigé plusieurs barrages anti-pollution le long du ruisseau, de l'aérodrome militaire à l'embouchure du lac de Brienz.

La police cantonale bernoise enquête sur les causes de l'accident en collaboration avec les services cantonaux. L'armée souligne encore être en contact étroit avec les autorités environnementales et de sécurité.

Des clarifications sur l'étendue exacte de la pollution étaient encore en cours vendredi, selon la police et le ministère public. (jzs/ats)