Un chaos informatique prive des milliers de chômeurs de leur argent

Les caisses de chômages suisses ont changé de système informatique, les conséquences sont catastrophiques pour certains demandeurs d'emploi.

Une transition informatique dans les caisses de chômage provoque actuellement d’importants dysfonctionnements. Une grande partie des quelque 145 000 chômeurs que compte actuellement le pays est concernée, écrit le Tages-Anzeiger. Certains bénéficiaires attendent désespérément de recevoir leurs indemnités.



En Suisse, des milliers de chômeurs doivent actuellement se passer des allocations chômage. Image: KEYSTONE

A l’origine de ce fiasco se trouve le nouveau système informatique Asal 2, utilisé par l’ensemble des 33 caisses de chômage pour le versement des indemnités journalières. Ce projet à 200 millions de francs a été introduit en 2026 par le Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco).

Des personnes concernées ont déjà perdu leur logement

Le chaos entourant le versement des indemnités de chômage met certaines personnes dans une situation existentielle critique. C’est ce que confie au Tages-Anzeiger une employée du standard téléphonique d’une caisse de chômage. Car, en raison de la transition, certains demandeurs d’emploi n’avaient déjà pas reçu d’argent en décembre.

Deux personnes concernées auraient même perdu leur logement après avoir été incapables de payer leur loyer et vivraient désormais dans des hébergements d'urgence. Par ailleurs, le temps d’attente lors des appels peut actuellement atteindre une heure.

Le portail jobroom.ch est souvent inaccessible aux demandeurs d'emploi. Image: screenshot 26.01.2026 jobroom.ch

En novembre, les caisses de chômage avaient informé les demandeurs d’emploi que, en raison de la transition imminente du système, les formulaires pour les indemnités journalières devaient être déposés une semaine plus tôt que d’ordinaire. Certains n’auraient pas compris cette information, explique une employée:

«Beaucoup de ceux qui appellent maintenant parlent mal l’allemand. Ils n’ont tout simplement pas compris l’injonction de déposer les documents plus tôt et se retrouvent désormais sans rien.»

Elle ajoute que les mères célibataires, en particulier, sont touchées par la situation actuelle.



Le Contrôle fédéral des finances avait déjà mis en garde le Seco

Lors du dernier contrôle du système informatique en mai 2025, le Contrôle fédéral des finances (CDF) avait constaté, selon le Tages-Anzeiger, plusieurs lacunes. Il manquait notamment un concept pour la migration des données depuis l’ancien système. Il n’était pas non plus établi si le Seco disposait de compétences internes suffisantes pour mettre en œuvre la transition sans heurts. Le CDF écrivait à ce sujet:



«La réussite de l’introduction en janvier 2026 dépend essentiellement du fait que le Seco fasse progresser comme prévu les thèmes susmentionnés»

Le Seco appelle au versement d’avances

Le Seco aurait d’abord nié l’existence de problèmes techniques auprès de Tamedia, avant de déclarer ultérieurement travailler «d’arrache-pied» à une solution, selon l’article. Les difficultés persistantes, y compris durant le week-end, ne devraient pas faire obstacle aux versements dans les délais. A la suite de questions, le Seco reconnaît toutefois que des retards ne peuvent «pas être totalement exclus».

Mais, en interne, le Seco communique différemment. Dans un courriel adressé aux caisses de chômage vendredi soir, il est écrit:

«Veuillez accorder des avances aux assurés ayant droit aux prestations»

Il semble que le Seco soit conscient de la forte pression exercée sur les collaborateurs des caisses: à l’avenir, les organismes ne devraient plus être tenus pour responsables en cas de décomptes erronés. En outre, le Seco annonce dans le même message qu’une «comptabilisation partiellement automatisée des paiements simples» est prévue pour février.

La conseillère aux Etats bernoise Flavia Wasserfallen (PS) a déposé samedi une requête au sein de la Commission de la sécurité sociale et de la santé. Celle-ci demande au Seco d’informer la commission, lors de la séance prévue au début de cette semaine, «de l’ampleur des problèmes» et d’expliquer «comment ils doivent être résolus» (fak)

Traduit de l'allemand