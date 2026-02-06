Rassemblement à l'appel des syndicats genevois afin de soutenir les chômeurs, mardi 3 février 2026, à Genève. Keystone

La Confédération galère (encore) à stabiliser le paiement du chômage

Le Seco admet que le nouveau système de paiement du chômage reste défaillant. Des retards persistent et aucune donnée précise n’est communiquée.

Les problèmes liés à l'introduction du nouveau système de paiement des indemnités chômage ne sont pas encore totalement résolus. A fin janvier, 85% du volume de paiements attendu pour le mois ont été versés, indique vendredi le Secrétariat d'Etats à l'économie (Seco).

Le versement des indemnités aux nouveaux chômeurs est particulièrement concerné. Les caisses de chômage travaillent pour résorber ce retard, précise le SECO dans son communiqué. Et d'ajouter que du 1er au 5 février, les caisses de chômage ont versé quelque 102,1 millions de francs en indemnité chômage.

Depuis le déploiement du nouveau système de paiement SIPAC 2.0 le 6 janvier, ce dernier a gagné en performance mais n'atteint pas encore le niveau visé, explique le Seco. Et d'assurer qu'il reste étroitement en contact avec les cantons et les caisses de chômage et fait tout son possible pour stabiliser la situation au plus vite et verser rapidement les prestations dues.

Le Seco ne fournit aucune information sur le nombre exact de personnes concernées. (sda/ats)