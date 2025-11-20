ciel couvert
CFF, classement: les Suisses champions d’Europe du train

Les difficult
Chaque habitant en Suisse a parcouru en moyenne 2519 kilomètres en train en 2024 (image d'illustration).Keystone

Les Suisses champions d’Europe du train: voici le classement

La Suisse est en tête des statistiques européennes dans l'utilisation du train. En moyenne, tous les habitants l'ont utilisé 71 fois l’année dernière.
20.11.2025, 15:4220.11.2025, 15:42

En 2024, chaque habitant en Suisse a parcouru en moyenne 2519 kilomètres en train. Ce chiffre dépasse le record de 2505 kilomètres atteint en 2019. En moyenne, tous les habitants de Suisse ont utilisé le train 71 fois l’année dernière.

Par rapport à l’année précédente, le nombre de kilomètres parcourus (+2,2 %) ainsi que le nombre de trajets (+3,1 trajets) ont tous deux continué d’augmenter, ce qui permet à la Suisse de rester en tête des statistiques européennes, écrit jeudi le Service d'information pour les transports publics (LITRA).

Les CFF vont introduire de nouveaux trains de nuit en Suisse romande

L'Autriche se classe 2e (1614 passagers-kilomètres), la Hongrie 3e (1571 km), suivie par la France (1564 km) et l'Allemagne (1287 km). En queue de peloton, la Grèce, avec seulement 70 km parcourus par habitant en train.

Cette année, un nouvel indicateur, la distance moyenne parcourue, a été introduit pour la première fois. Il s’agit du nombre moyen de kilomètres parcourus par trajet. La Lituanie arrive en tête du classement de la distance moyenne parcourue avec 86 km par trajet, suivie de la Roumanie avec 84 km et de la France avec 81 km.

Utilisation intensive

Avec 36 km, la Suisse affiche l'une des distances moyennes parcourues les plus courtes et se classe «seulement» au 23e rang, bien en dessous de la moyenne européenne de 48 km.

Si l’on ajoute à cela le plus grand nombre de passagers-kilomètres parcourus par habitant ainsi que le plus grand nombre de trajets ferroviaires par habitant, il apparaît nettement que le réseau dense de transports publics ferroviaires de la Suisse est utilisé de manière particulièrement intensive. (jzs/ats)

