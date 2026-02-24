Les restes de la tempête de neige américaine arrivent samedi en Suisse

Après avoir frappé l’Amérique du Nord, une dépression traverse l’Atlantique et atteindra la Suisse ce week-end, mais sous une forme atténuée.

La tempête de neige, «par endroits, exceptionnelle» qui a frappé certaines régions des Etats-Unis traverse l’Atlantique. Selon MétéoSuisse, la dépression est-américaine prend la direction de l’Islande cette semaine, avant d’influencer le temps en Europe.

En Amérique du Nord, les quantités de neige ont atteint localement des niveaux records. Une situation impressionnante, mais qui reste classique pour cette région du monde. Le continent nord-américain se situe au carrefour de l’air froid continental et de l’air humide océanique, une configuration idéale pour provoquer d’intenses chutes de neige.

Evolution des quantités de neige tombées (zones colorées, en cm) entre le lundi 23 février à 7h et le mardi 24 février 2026 à 13h, heure suisse. Image: ECMWF / MétéoSuisse

Le contraste est marqué avec l’Europe de l’Ouest. Ici, le climat est le plus souvent dominé par un courant d’ouest océanique, humide et doux. Ce flux favorise les précipitations en montagne – comme la semaine dernière – mais limite les épisodes neigeux en plaine. En Suisse, la combinaison entre de l’air continental froid venu d’Europe de l’Est ou de Russie et de l’air humide issu de l’Atlantique ou de la Méditerranée est nettement plus rare, précise MétéoSuisse.

Un front froid affaibli à l’arrivée

Le front froid associé à la dépression américaine doit traverser l’Atlantique avant de nous concerner. D’après MétéoSuisse, il atteindra la Suisse samedi, mais de manière très atténuée.



Conséquence attendue: tout au plus quelques faibles pluies et une légère baisse des températures. Celles-ci passeront d’un niveau très élevé à un niveau élevé pour la saison.

Evolution de la pression au niveau de la mer (lignes noires, en hPa) et des cumuls de neige (zones colorées, en cm) entre le mardi 24 février à 1h et le dimanche 1er mars 2026 à 1h, heure suisse. Le traitillé bleu représente la trajectoire approximative du front froid attendu en Suisse le samedi 28 février. Image: ECMWF / MétéoSuisse

Autrement dit, les restes de la tempête spectaculaire observée outre-Atlantique perdront l’essentiel de leur intensité avant d’arriver sous nos latitudes. (jah)