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Les glaciers suisses continuent de fondre à grande vitesse

Le Peak Walk situé à Glacier 3000 fait recette.
Image: © Glacier 3000

Les glaciers suisses continuent de fondre à grande vitesse

Les chaleurs de cet été ont encore accentué la fonte des étendues de glace en Suisse.
01.10.2026, 01:00

Un hiver pauvre en neige et une succession de vagues de chaleur de mai jusqu'à la fin de l'été ont eu un effet dévastateur sur les glaciers suisses. Ceux-ci ont perdu 5% de leur volume par rapport à 2025, alerte jeudi l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).

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Il s'agit «d'une nouvelle année catastrophique pour les glaciers», souligne un rapport basé sur les données récoltées en septembre par le Réseau des relevés glaciologiques suisse (GLAMOS) et la Commission suisse pour l'observation de la cryosphère de l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT).

L'épaisseur moyenne de glace de certains glaciers a diminué de 2,5 à 4 mètres. Sur les langues glaciaires, elle a parfois diminué jusqu'à dix mètres, relève un communiqué du SCNAT. Au cours des cinq dernières années seulement, le volume de glace en Suisse a désormais diminué de près de 20%.

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Ce recul, année après année, de la quantité de glace, devrait poser d'importants défis, à l'avenir, quant à la gestion des ressources hydriques, notamment durant les périodes de sécheresse, note le rapport. (ats)

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