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Un millier de personnes manifestent pour les personnes queer à Berne

Teilnehmer versammeln sich bei einer Kundgebung zum Christopher Street Day fuer die Rechte queerer Menschen, am Samstag, 16. Mai 2026 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Des participants se rassemblent à Berne lors d’une manifestation du Christopher Street Day pour les droits des personnes queer.Keystone

Un millier de personnes manifestent pour les personnes queer à Berne

Une marche du Christopher Street Day a rassemblé samedi près d’un millier de personnes dans les rues de Berne pour défendre la liberté et la sécurité des personnes queer.
16.05.2026, 15:5316.05.2026, 15:53

Samedi, près d'un millier de personnes ont manifesté à Berne pour la liberté et la sécurité des personnes queer. Elles ont défilé dans le centre-ville dans le cadre du Christopher Street Day.

Le parcours menait de la Schützenmatte à la Place fédérale, comme l'a rapporté un correspondant de l'agence de presse Keystone-ATS. «L'amour est un droit humain», pouvait-on lire sur l'une des banderoles brandies par les manifestants. Une autre proclamait: «Personne n'est libre tant que nous ne sommes pas tous libres».

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Cette année, la manifestation avait pour slogan «Trans Joy is Resistance» (La joie trans, c’est la résistance). Ce message visait à inciter à ne pas considérer les personnes trans, inter et non binaires uniquement comme des victimes dans les débats actuels sur la discrimination, mais à les rendre visibles à travers leur joie de vivre et leur fierté.

Le Christopher Street Day commémore le 28 juin 1969, date à laquelle la police new-yorkaise a fait irruption dans un bar gay de Christopher Street. La révolte qui s'ensuivit est considérée comme l'acte de naissance du mouvement gay et lesbien moderne. A Zurich et à Winterthour, l'événement a lieu en juillet. (tib/ats)

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