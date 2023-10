La Suisse a un problème de chauffage

Le développement des énergies renouvelables et le passage à un chauffage respectueux du climat ont boosté le marché. Résultat, les prix prennent l'ascenseur et les délais d'attente explosent.

Ann-Kathrin Amstutz / ch media

Deux tiers des ménages suisses se chauffent encore au mazout et au gaz. C'est ce qu'indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un communiqué publié ce mardi.

Seul un foyer sur cinq possède une pompe à chaleur. Si elle reste minoritaire, cette portion a tout de même quadruplé depuis le tournant du millénaire. Et une pompe à chaleur a déjà été installée dans trois nouveaux bâtiments sur quatre au cours de la dernière décennie.

Les prix élevés ont peu d'effet sur la demande

Le marché des pompes à chaleur a augmenté de 20% au cours de chacune des deux dernières années. Au total, environ 41 000 pompes à chaleur ont été livrées. Et cette année aussi, le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP) s'attend à une augmentation de 15%. Stephan Peterhans, qui fait partie du GSP, explique:

«Si nous prenons au sérieux les exigences de l'accord de Paris sur le climat, le marché devra croître encore de 20% au cours des prochaines années»

L'augmentation de la demande dans le secteur du chauffage fait grimper les prix. Depuis octobre 2020, installer une pompe à chaleur dans une maison individuelle coûte environ 21% plus cher, comme le montre l'indice des prix de la construction de l'OFS. «Aujourd'hui, contrairement aux vingt dernières années, il n'est plus possible en tant que constructeur de brader les prix», résume Stephan Peterhans.

Les prix plus élevés ne semblent pas avoir d'effets significatifs sur la demande. Comme l'a récemment montré une étude de Houzy, une plateforme en ligne destinée aux propriétaires, 7% des propriétaires souhaiteraient remplacer leur système de chauffage cette année.

L'intention de changer de chauffage est encore plus répandue parmi ceux qui chauffent encore au mazout ou au gaz, soit 13,2% des ménages. Les pompes à chaleur figurent caracolent en tête. Les experts de Houzy partent du principe que les installateurs de chauffage, très sollicités, bénéficieraient de cette tendance.

Trois à six mois d'attente pour changer de chauffage

L’industrie a-t-elle les ressources pour faire face à cet assaut? Y a-t-il suffisamment de personnel et de matériel disponible? Stephan Peterhans est optimiste:

«Si tous les installateurs et planificateurs qui installent encore des systèmes de chauffage à combustible fossile se mettaient aux pompes à chaleur, il y aurait beaucoup moins d'attente.»

Les spécialistes, des planificateurs aux fournisseurs en passant par les installateurs, travaillent actuellement à une capacité «bonne à très bonne». Stephan Peterhans ne veut rien savoir d'une «pénurie de main-d'œuvre qualifiée», il parle d'un «besoin de main-d'œuvre qualifiée». L'industrie augmente progressivement ses effectifs. Il ajoute:

«Nous devons veiller à ne pas gonfler le secteur au point de devoir le réduire d’ici cinq ou dix ans» Stephan Peterhans du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur (GSP)

Selon lui, il n’y a pas de délais d’attente au sens propre du terme. Changer de chauffage nécessite une planification minutieuse. Jusqu'à ce que vous ayez vérifié l'enveloppe et la technologie du bâtiment, déposé la demande de subvention et obtenu le permis de construire, ce qui prend environ trois à six mois. Il faudra ensuite trouver un installateur et un fournisseur. Stephan Peterhans recommande de contacter les personnes-ressources dès le début de la planification.

S'assurer de la certification

Mais en même temps, Stephan Peterhans appelle à la prudence «afin d’éviter que des travaux incomplets ne soient livrés ou que des produits inefficaces soient installés sur un marché en plein essor». Chaque pompe à chaleur devrait être inspectée et certifiée comme le fait le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur pour les deux tiers des petites installations.

Selon Stephan Peterhans, le label de qualité en matière de sécurité, de fonctionnement et d'efficacité énergétique devrait également avoir plus de poids en matière de financement. Et d'ajouter:

«Nous devons veiller à consacrer de l’argent principalement aux investissements économiques»

Des mesures simples de planification et d’installation permettraient d'économiser environ 10 à 15% d’électricité. Les programmes de financement devraient être liés à de telles mesures d'économie d'énergie, en particulier pour les installations de taille moyenne et grande, explique l'expert du GSP.

Selon les cantons et les communes, le financement d'une pompe à chaleur peut rapidement s'élever à quelques milliers de francs. Il existe cependant de grandes différences selon les endroits.

Le solaire est-il inarrêtable ?

L'industrie solaire connaît également un véritable boom. L'année dernière, l'augmentation des installations photovoltaïques était de 58%. Pour l'année en cours, l'association Swissolar s'attend à une croissance de 20 à 30% ou à une production supplémentaire de 1 300 à 1 400 mégawatts. La Confédération soutient ce projet à hauteur de 600 millions de francs.

Selon Swissolar, l'année dernière, environ 2,4 milliards de francs ont été générés par la planification et l'installation des systèmes.

Pour David Stickelberger, membre de la direction de Swissolar, les choses n'avancent pas assez vite:

«Nous avons besoin d'une augmentation annuelle d'au moins 2000 mégawatts, mais nous n'y parviendrons que dans trois à quatre ans»

Dans les années à venir, David Stickelberger s'attend à ce que la demande continue d'augmenter - d'environ 10 à 20% par an - principalement en raison de projets à grande échelle.

Un manque de personnel

L'année dernière, les prix des installations solaires ont grimpé de 12% par rapport à 2021, comme le montre une étude d'Energieschweiz. Cette augmentation serait due au manque de composants et de personnel qualifié.

David Stickelberger estime qu'actuellement, pour une installation solaire, le client doit s'attendre à patienter environ six mois. Malgré la pandémie et les problèmes de livraison, le secteur a enregistré pendant trois années consécutives des taux de croissance de 40 à 60%. Il explique:

«Pour le moment, nous parvenons toujours à trouver du personnel»

L'essor du marché solaire signifie également que «certains fournisseurs à bas prix ou aux méthodes de vente douteuses» entrent sur le marché, comme le confirme David Stickelberger. Il recommande donc le label de qualité The Solar Professionals de Swissolar, destiné à aider les développeurs à trouver des prestataires expérimentés et testés.