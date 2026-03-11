Le groupe OBI lance un nouveau projet avec Too Good To Go. Keystone

Obi lance un projet inédit en Suisse avec Too Good To Go

Le groupe Obi, qui a notamment repris certains magasins à Migros Do It Garden, lance un nouveau projet avec Too Good To Go.

Les initiatives contre le gaspillage alimentaire prennent une nouvelle forme en Suisse. L’enseigne de bricolage Obi Suisse lance un partenariat inédit avec l’application Too Good To Go pour donner une seconde vie à certains produits invendus, notamment la nourriture pour animaux et les plantes.

Le projet débute le 12 mars dans les 15 centres Obi du pays. Selon l’entreprise, il s’agit d’une première en Suisse: jusqu’ici, Too Good To Go était surtout utilisée pour récupérer des denrées alimentaires invendues dans les boulangeries, restaurants ou supermarchés.

OBI veut réduire ses déchets

Dans les magasins de jardinage et de bricolage, certains produits ne sont pas toujours vendus, par exemple en raison de variations saisonnières, d’un changement d’assortiment ou d’un simple défaut visuel. C’est notamment le cas de plantes aromatiques, potagères ou ornementales, mais aussi de nourriture pour chiens et chats.

Plutôt que de les éliminer, Obi propose désormais de les écouler via des «paniers surprise» disponibles sur l’application Too Good To Go. Les clients peuvent réserver ces lots à partir de 4,90 francs, puis les récupérer directement dans un magasin. En Suisse romande, Obi est présent à Renens, Nyon et Genève, où l'enseigne a repris l'espace de Do It Garden Migros .

Avec cette initiative, l’entreprise affirme vouloir prolonger le cycle de vie des produits et réduire les déchets. Lena Steiner, responsable d’Obi Suisse, explique:



«Nous souhaitons conserver les produits aussi longtemps que possible dans le circuit. Grâce à la collaboration avec Too Good To Go, les plantes et la nourriture pour animaux bénéficient d’une seconde vie.»

L’enseigne souligne également que ce partenariat ouvre une nouvelle voie pour la plateforme de lutte contre le gaspillage, en appliquant les principes de l’économie circulaire au secteur du bricolage et du jardinage, et pas seulement à l’alimentation humaine. Pour les consommateurs, le principe reste le même que dans les autres offres Too Good To Go: acheter à prix réduit des produits destinés à être jetés, tout en participant à la réduction du gaspillage. (hun)