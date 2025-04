Le Caffè Spettacolo va bientôt disparaître des enseignes K-Kiosk et Avec. Image: k-kiosk

Comment Starbucks et Nescafé s’imposent dans les gares CFF

Valora, entreprise de commerce de détail, connue pour ses enseignes K-Kiosk et Avec, ajuste sa stratégie pour les boissons chaudes. Voici qui sont les perdants et à quoi ressemblent les nouveaux prix du café.

Benjamin Weinmann / ch media

Plus de «Suisse»

Pour beaucoup de pendulaires, le café matinal pris en route est une partie fixe de leur journée de travail. Ce qui réjouit le groupe Valora, qui encaisse ainsi de nombreux francs-café dans ses enseignes K-Kiosk, Brezelkönig et Avec.

Mais désormais, l’entreprise basée à Muttenz (BL), qui appartient depuis 2022 au géant mexicain du commerce Femsa, adapte sa «stratégie café». Celle-ci concerne principalement les magasins Avec et K-Kiosk, présents notamment dans les gares. C’est ce qu’a confirmé la porte-parole Alexandra Tschan à la demande du journal Schweiz am Wochenende. Actuellement, le nouveau concept est en cours de déploiement.

A propos de Femsa 👇 Ce distributeur cache la «porte d'entrée» d'un géant mexicain en Suisse

A la suite d’un appel d’offres, Valora misera à l’avenir uniquement sur Nescafé, Starbucks et sa propre marque bon marché Ok. Cela signifie en contrepartie que la marque maison Caffè Spettacolo disparaîtra des filiales Avec et K-Kiosk. Toutefois, Valora continuera d’exploiter ses 25 cafés Spettacolo, précise Alexandra Tschan.

Image: Benjamin Weinmann

36 automates Costa vont disparaître

Les perdants de cette réorganisation ne sont pas seulement la marque maison Spettacolo, mais aussi un géant américain: Costa Coffee. La marque appartient depuis 2019 au groupe de boissons Coca-Cola, qui l’a rachetée pour 5,1 milliards de dollars. Au niveau mondial, Costa est la deuxième plus grande chaîne de cafés après Starbucks. Coca-Cola avait placé de grands espoirs dans Valora pour l’expansion de Costa en Suisse. Fin 2022, Valora avait commencé à installer des espaces café Costa dans ses filiales. On comptait récemment 36 automates Costa.

Or, ceux-ci vont désormais être retirés, tout comme les 318 meubles à café Spettacolo:

«A l'avenir, Nescafé sera proposé dans 380 emplacements» Alexandra Tschan, porte-parole

Des corners Starbucks existent déjà dans environ 200 magasins Valora, et 30 autres doivent encore ouvrir. Les deux marques – Starbucks et Nescafé – sont exploitées dans les filiales K-Kiosk et Avec par la société de distributeurs automatiques Selecta.

Avec la nouvelle stratégie proposant trois gammes – la ligne d’entrée de gamme ok.-, la catégorie intermédiaire Nescafé et la gamme premium Starbucks –, que doivent attendre les consommateurs? Surtout dans un contexte où les prix du café brut sur le marché mondial ont récemment fortement augmenté. Selon la communicante, Valora a réussi jusqu’à présent à maintenir des prix stables.

La guerre des prix du café à la gare de Zurich

Ainsi, par exemple, un cappuccino issu d’un automate Starbucks dans les magasins Valora coûte toujours 4,90 francs – le même prix qu’il y a trois ans. Le café Nescafé est facturé 3,90 francs, soit le même tarif que précédemment pour le café Spettacolo. Quant au café de la marque ok.-, il est proposé à 3 francs.

Fait piquant: à la gare centrale de Zurich (HB), où il est généralement difficile de trouver des boissons chaudes bon marché et où Valora est l’un des principaux partenaires de détail des CFF, le groupe britannique de restauration SSP a récemment ouvert un premier point de vente de son concept Point, similaire aux magasins Avec de Valora. Cependant, les prix y sont nettement plus bas que chez Valora: un petit café crème coûte seulement 2,20 francs, un grand 2,50 francs, et un latte ou un cappuccino 2,80 francs chacun.

Que prévoit Costa Coffee en Suisse?

La marque de café de l’univers Coca-Cola n’est pas encore vraiment entrée dans la perception du public dans ce pays. Depuis 2021, certains supermarchés et stations-service proposent du café froid dans des canettes en aluminium. Chez Coop, les capsules Costa compatibles Nespresso étaient en rayon, mais seulement pour une courte période. Les cafés propres ou les «shop-in-shops», comme l'avaient annoncé les dirigeants suisses de Coca-Cola il y a trois ans , sont toujours rares. Et maintenant, 38 distributeurs automatiques Costa dans les magasins Valora, qui assuraient à la marque une présence considérable, disparaissent.

La porte-parole de Coca-Cola, Luzia Baldauf, a souligné que Costa a réalisé une croissance de 65% en Suisse l'année dernière, sans toutefois fournir de chiffres de ventes précis. L'augmentation s'est produite notamment dans le secteur dit semi-public, c'est-à-dire dans les bureaux, les hôpitaux, les hôtels ou les établissements de loisirs. 30% de la consommation locale de café a lieu ici, explique Luzia Baldauf. C’est là-dessus que l’accent sera mis à l’avenir. Les capsules sur les étagères de Coop n’étaient qu’une simple promotion. Cependant, ils y seraient probablement restés s’il y avait eu suffisamment de demande pour eux.

Dans le domaine de la consommation nomade, ils ont également pu récemment ouvrir un magasin à la station-service d'autoroute de Grauholz, près de Berne, explique la porte-parole. Un autre «shop-in-shop» suivra en mai à la gare CFF de Renens. Et le café Costa sera disponible à l’échelle nationale dans les magasins Sunrise. Les succursales propres restent un sujet d’actualité et des discussions avec des partenaires intéressés sont en cours. Mais actuellement, il n’y a «pas de développement significatif».