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Plus de 15'000 personnes fêtent la Tête de Moine

Plus de 15'000 personnes fêtent la Tête de Moine

Ein Teilnehmer dekoriert eine Kaeseplatte, beim Internationalen Wettbewerb der Kaeseplatten, beim Fest des Tete de Moine, am Samstag, 3. Mai 2025 in Bellelay im Kanton Jura. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Un concours de plateaux de fromages était notamment organisé dans le cadre des festivités.Image: KEYSTONE
Plus de 15 000 personnes ont participé à la Fête de la Tête de Moine, qui s'est tenue durant le week-end dans son fief historique de Bellelay (Jura bernois).
03.05.2026, 20:4403.05.2026, 20:44

La neuvième Fête de la Tête de Moine, qui s'est tenue de vendredi à dimanche à Bellelay, dans le Jura bernois, a attiré plus de 15'000 visiteurs. Le Berner Alpkäse et le Berner Hobelkäse, deux spécialités fabriquées dans les alpages de l'Oberland, étaient les invités d'honneur de cette édition placée sous le thème «Nos montagnes».

Au programme figurait notamment la désignation de la meilleure Tête de Moine par le public, un concours de plateaux de fromages préparés par des spécialistes, des découvertes gustatives et des rencontres avec des producteurs.

Un succès sur la durée

Malgré le contexte géopolitique et les défis à l'exportation, les ventes de Tête de Moine AOP ont franchi pour la cinquième fois consécutive la barre des 3000 tonnes l'année dernière, souligne Jacques Gygax, président de l'Interprofession. Et de relever la «remarquable résilience» de la filière.

La cérémonie d'ouverture a réuni le professeur René Prêtre, parrain de la manifestation, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, ainsi que l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, les conseillers d'Etat bernois Pierre-Alain Schnegg et jurassien Stéphane Theurillat ainsi que la présidente de l'Union des paysannes et des femmes rurales Anne Challandes, indiquent dimanche les organisateurs. (btr/ats)

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Avec ses mots, Beat Jans a tué le débat
Le conseiller fédéral a coupé court à toute discussion en niant la légitimité de l’initiative UDC sur l’immigration en la traitant d'«anti-Suisse». Alors que le patron de la Migros, lui, s'est mouillé en prônant le débat.
Dans le débat politique – comme dans toute discussion, que ce soit au travail ou à la table familiale – ce sont les arguments qui comptent. Pour cela, il faut des mots. Mais tous les mots ne sont pas des arguments. Certains sont des verdicts.
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