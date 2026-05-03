Plus de 15'000 personnes fêtent la Tête de Moine

Un concours de plateaux de fromages était notamment organisé dans le cadre des festivités. Image: KEYSTONE

Plus de 15 000 personnes ont participé à la Fête de la Tête de Moine, qui s'est tenue durant le week-end dans son fief historique de Bellelay (Jura bernois).

Plus de «Suisse»

La neuvième Fête de la Tête de Moine, qui s'est tenue de vendredi à dimanche à Bellelay, dans le Jura bernois, a attiré plus de 15'000 visiteurs. Le Berner Alpkäse et le Berner Hobelkäse, deux spécialités fabriquées dans les alpages de l'Oberland, étaient les invités d'honneur de cette édition placée sous le thème «Nos montagnes».

Au programme figurait notamment la désignation de la meilleure Tête de Moine par le public, un concours de plateaux de fromages préparés par des spécialistes, des découvertes gustatives et des rencontres avec des producteurs.

Un succès sur la durée

Malgré le contexte géopolitique et les défis à l'exportation, les ventes de Tête de Moine AOP ont franchi pour la cinquième fois consécutive la barre des 3000 tonnes l'année dernière, souligne Jacques Gygax, président de l'Interprofession. Et de relever la «remarquable résilience» de la filière.

La cérémonie d'ouverture a réuni le professeur René Prêtre, parrain de la manifestation, la conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider, ainsi que l'ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, les conseillers d'Etat bernois Pierre-Alain Schnegg et jurassien Stéphane Theurillat ainsi que la présidente de l'Union des paysannes et des femmes rurales Anne Challandes, indiquent dimanche les organisateurs. (btr/ats)