en partie ensoleillé14°
DE | FR
burger
Suisse
Conseil des Etats

Suisse: le Conseil des Etats veut taxer le trafic de transit

Der Oster Reiseverkehr auf der Autobahn A-2 vor dem Gotthardtunnel zwischen Goeschenen und Erstfeld in Richtung sueden staut sich bei Erstfeld auf mehrere Kilometer laenge, am Donnerstag, 17. April 20 ...
L'objectif de la mesure est de lisser le trafic de transit sur les autoroutes. Ici devant le tunnel du Gothard (image d'archives).Image: KEYSTONE

«Insupportable»: ils veulent taxer le trafic de transit en Suisse

Le Conseil des Etats a accepté jeudi une motion UDC visant à taxer le trafic routier qui traverse la Suisse sans s'y arrêter. Le Conseil fédéral y était opposé. Le dossier passe désormais au National.
25.09.2025, 13:2625.09.2025, 13:26

Le Conseil des Etats souhaite une taxe de transit pour le trafic routier qui traverse la Suisse sans s'y arrêter. Il a accepté jeudi à l'unanimité une motion de Marco Chiesa (UDC/TI) en ce sens.

Le montant de la taxe doit être fixé en fonction de la densité du trafic, de l'heure et du jour de la semaine de manière à inciter les véhicules à circuler à certains moments plutôt que d'autres. L'objectif est de lisser le trafic de transit sur les autoroutes, en particulier sur les axes nord-sud.

«Il est insupportable que la Suisse subisse ce trafic de transit, qui n'apporte rien à notre pays»
Marco Chiesa

Le produit de la taxe serait affecté au Fonds pour les routes nationales et le trafic d'agglomération (FORTA). Les véhicules exonérés de telles taxes en vertu d'accords internationaux ne seraient pas concernés. La taxe doit être compatible avec les obligations internationales de la Suisse, comme celles vis-à-vis de l'UE.

Agir urgemment

Chiesa a rappelé que la Confédération est tenue constitutionnellement de protéger les régions alpines contre les effets négatifs du trafic de transit et de limiter les nuisances. «Il ne s'agit pas d'une illusion, mais d'un devoir constitutionnel», a-t-il souligné.

«Voulons-nous changer quelque chose ou rester dans l'inertie?» a lancé Marco Chiesa. Heidi Z'Graggen (Centre/UR) a demandé d'agir urgemment, certains villages uranais subissant de plein fouet le trafic de contournement. La protection de la population suisse doit avoir la priorité, a abondé Stefan Engler (Centre/GR).

Craintes d'un afflux de camions dans les Alpes suisses

Fabio Regazzi (Centre/TI) a lui relevé qu'outre le Tessin et Uri, presque tous les cantons sont touchés par le trafic de transit. Plusieurs orateurs ont relevé que la base technique existe, puisque 177 postes-frontières sont déjà équipés de caméras reconnaissant automatiquement les plaques d'immatriculation.

Changement de la Constitution

Le Conseil fédéral était opposé. Le ministre des transports Albert Rösti a dit comprendre les problèmes soulevés. Mais il a renvoyé aux mesures déjà prises pour lutter contre le trafic sur les axes nord-sud. Il s'est en outre demandé comment l'UE réagirait si la Suisse prend une telle décision, même si l'introduction d'une taxe de transit ne contrevient pas aux accords entre la Suisse et l'UE.

Le ministre a également relevé que cela nécessite un changement de la Constitution. Une dérogation approuvée par les Chambres fédérales ne suffirait pas.

Un pacte pour lutter contre les bouchons voit le jour en Romandie

Rösti a encore souligné des obstacles administratifs. La disposition impliquerait dans les faits de surveiller l'ensemble des postes-frontières en Suisse. Il serait également difficile de définir le caractère «particulier» d'un arrêt en Suisse pour toutes les liaisons de transit envisageables.

Sans succès. Le National devra confirmer. Il devra aussi se prononcer sur des motions identiques de Greta Gysin (Vert-e-s/TI), Bruno Storni (PS/TI), Simon Stadler (Centre/UR), Simone Gianini (PLR/TI) et Paolo Pamini (UDC/TI). Ces représentants des cantons d'Uri et du Tessin, des deux côtés du tunnel du Gothard, sont soutenus par de nombreux parlementaires de tous les partis, sauf du PVL. (jzs/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Un train percute un camion (mais tout le monde va bien)
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Les plus lus
1
La Suisse suspend les paiements pour les systèmes Patriot américains
2
La Suisse fabrique le «tueur de drones» ultime, mais Berne le snobe
3
On a testé le plus haut sommet de randonnée balisé d’Europe
La Suva a trouvé comment économiser des dizaines de millions
L'assurance-accidents Suva a réalisé l'an dernier une économie de 124 millions de francs. Cette performance est rendue possible grâce à un contrôle rigoureux de la comptabilité.
Un bon logiciel peut vous faire économiser des millions. L'exemple de la Suva en témoigne. Depuis plusieurs années, elle utilise des outils pour contrôler plus efficacement les factures médicales et hospitalières. L'an dernier, la Suva a versé 1,26 milliard de francs pour des prestations médicales et thérapeutiques et a vérifié 2,7 millions de factures. Il n'est donc pas surprenant que certaines présentent des erreurs, qu'elles soient involontaires ou, dans de rares cas, frauduleuses.
L’article