Craintes d'un afflux de camions dans les Alpes suisses

Depuis 2001, la &quot;chaussée roulante&quot; transfère le trafic de marchandises sur le rail à travers la Suisse. (Photo d&#039;archives)
L'abandon de la chaussée roulante fin 2025 a été décidé en raison de chantiers et de perturbations sur les lignes d'accès vers la Suisse (image d'archives).Keystone

Avec la fin de la chaussée roulante à travers les Alpes, des élus craignent un report de trafic de transit sur les routes. Ils réclament des mesures.
16.09.2025, 13:4016.09.2025, 13:40

La fin de la chaussée roulante, qui permet de transporter les camions par le rail à travers les Alpes, fait craindre un report de trafic sur la route. Albert Rösti s'attend à une légère charge en plus, mais sans impact sur la sécurité routière ni sur le tourisme.

«Les Uranais redoutent une augmentation du trafic routier avec la fin des camions sur le rail», a déclaré mardi le conseiller aux Etats Josef Dittli (PLR/UR). «Nous subissons toujours plus les effets négatifs du tourisme nord-sud» a-t-il ajouté.

Josef Dittli, Staenderat FDP-UR, spricht waehrend einer Medienkonferenz des ueberparteilichen Komitees fuer ein &quot;Ja zum Covid-Gesetz&quot; am Montag, 22. Mai 2023 in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunze ...
Josef DittliKeystone

Lui-même et Heidi Z'Graggen (Centre/UR), deux élus de ce canton, demandent des mesures plus fermes de l'Office fédéral des routes pour mieux gérer le trafic sur cet axe.

«Le trafic de transit doit rester sur l'autoroute»
Josef Dittli

Dans sa réponse, le Conseil fédéral indique que le report de trafic des véhicules actuellement transportés sur la chaussée roulante devrait être limité à 1% sur l’A2. Le nombre de camions sur la route à travers les Alpes devrait repasser au-dessus du million. La Constitution fixe le plafond à 650 000.

Offrir des conditions attractives

Thierry Burkart (PLR/AG), président de l'Association suisse des transports routiers, a reconnu qu'avec la fin de la chaussée roulante, environ un tiers de camions devrait choisir le transport combiné non accompagné (TCNA), soit des containers grutés sur le train, et un tiers devrait choisir la route à travers la Suisse, en particulier Uri.

Selon lui, cette situation regrettable n'est pas imputable seulement à la chaussée roulante, mais bien plus aux problèmes d'accès aux nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA) en Allemagne. Il estime qu'il faut offrir des conditions attractives pour le trafic de marchandises sur le rail en termes de ponctualité et de prix. Et il attend du Conseil fédéral qu'il agisse auprès de l'Allemagne.

FDP Parteipraesident Thierry Burkart bei seiner Rede anlaesslich der Delegiertenversammlung der FDP Schweiz vom Samstag, 28. Juni 2025 in Hergiswil im Kanton Nidwalden. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Thierry BurkartKeystone

Interpellé, le ministre des transports Albert Rösti a dit partager les soucis évoqués par les interpellants. Un pour cent d'augmentation de trafic est relativement modéré, mais la problématique d'un report modal au détriment du rail est préoccupant, a-t-il indiqué. Ces questions seront analysées en détail dans le rapport sur le transfert 2025.

Incitations financières

Pour atténuer ce changement de cap, l'Office fédéral des transports a annoncé la semaine dernière des incitations financières pour le transport combiné non accompagné (TCNA). Une partie de l'argent qui était initialement prévu pour la chaussée roulante – 59 millions – sera destinée au TCNA en 2026. Il y aura une prime de 25 francs par course.

Le ministre rencontrera par ailleurs cet automne le nouveau ministre allemand des transports, de même que son homologue italien afin de d'avancer sur ce dossier. Son département est aussi en étroit contact avec les collègues allemands, français, italiens et belges sur cette question.

Un pacte pour lutter contre les bouchons voit le jour en Romandie

L'abandon de la chaussée roulante fin 2025 a été décidé en raison de chantiers et de perturbations sur les lignes d'accès vers la Suisse, entraînant de grosses difficultés financières pour les exploitants. Depuis la fin des années 1960, le ferroutage a été la première offre de transfert transalpin de la route vers le rail. RAlpin a été créé en 2001 pour poursuivre cette activité en attendant que la nouvelle NLFA soit finalisée.

Depuis la mise en service du tunnel de base du Ceneri et du corridor 4 mètres en décembre 2020, il est possible de transporter des semi-remorques grutables par le rail sur l'axe du Saint-Gothard. Ce secteur a fortement augmenté depuis. (jzs/ats)

