assez ensoleillé17°
DE | FR
burger
Suisse
Vaud

Comment réduire les bouchons vers les stations vaudoises

Le trafic est charge sur l&#039;autoroute A9 a la hauteur de l&#039;echangeur de la Veyre a Vevey en direction de Lausanne en raison des rentrees de vacance ce dimanche 21 fevrier 2016. (KEYSTONE/Cyri ...
Les autorités vaudoises veulent améliorer l’accès aux stations et les retours de week-ends chargés (image d'illustration)Image: KEYSTONE

Un pacte pour lutter contre les bouchons voit le jour en Romandie

Autorités et acteurs économiques veulent désengorger l'autoroute A9 et améliorer l'accès aux stations vaudoises. Une déclaration d'intention a été signée lundi en ce sens.
16.09.2025, 12:1816.09.2025, 12:18

Trouver des solutions aux bouchons sur l'autoroute A9 sans affecter l'économie touristique: selon 24 Heures, Canton, communes, remontées mécaniques et autres associations se sont engagés lundi à trouver des mesures permettant une meilleure accessibilité aux stations vaudoises.

Les transports publics sont aux centre de la réflexion. Auprès du journal vaudois, Olivier Français, président des Transports public du Chablais, envisage plusieurs pistes.

Olivier Français, président des TPC.
Olivier Français, président des TPC.Image: KEYSTONE

Il propose dans un premier temps l'introduction de «cadences augmentées», de «billets dégriffés», de bus électriques ainsi que «de nouveaux produits avec billets combinés CFF-TPC». Puis à long terme, «du matériel à plus grande capacité», des itinéraires raccourcis ou encore des prolongements de ligne jusqu’au départ des télécabines

Impact du Magic Pass

Selon 24 Heures, les différents acteurs veulent également impliquer les stations valaisannes dans la réflexion puisque celles-ci représentent «une part importante des flux» routiers. Il en va de même pour les représentants du Magic Pass, dont le succès est grandissant.

S'ils se disent ouverts à la recherche de solutions, ces derniers ont toutefois tenu à tempérer l'impact de l'abonnement sur le trafic vaudois. «Je trouve qu’on en rajoute beaucoup trop sur notre rôle», confie à 24 Heures Pierre Besson, président de la coopérative Magic Pass.

Gorrite et Moret parmi les signataires

Pour formaliser cette nécessité de trouver des solutions concrètes, une déclaration d'intention a été signée lundi.

Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»

Selon 24 Heures, on retrouve notamment parmi ses signataires neuf communes (Aigle, Bex, Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Roche et Yvorne) et les conseillères d’État Nuria Gorrite et Isabelle Moret. (jzs)

L'actu en Suisse c'est par ici
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
Le Jura s'inquiète des «premiers licenciements» à cause de Trump
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
L'affaire des 22 recrues tabassées remonte au Conseil fédéral
de Sermîn Faki
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
Migros franchit un cap dans sa guerre contre Coop
de Fred Valet
Des vaches romandes sont victimes de Trump
Des vaches romandes sont victimes de Trump
de Stefan Bühler
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
5
Face au fiasco du F-35, cet expert à une solution «beaucoup moins chère»
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
Une «montagne de beurre» menace le marché laitier suisse
de Stefan Bühler
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
3
Anne Hidalgo convoite un poste prestigieux en Suisse et ça agace
de Antoine Menusier
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
Un phénomène météo méconnu a frappé Lausanne ce mardi
de Sven Papaux
Thèmes
Ça bouchonne sur les pistes autrichiennes
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Les ados suisses ont un problème d'hygiène inconnu il y a 20 ans
2
Ce détaillant étranger s'installe dans les anciens murs de Migros
3
Ce randonneur aurait mieux fait de payer 40 francs à la Rega
Le Tessin se prépare à l'arrivée de ce dangereux virus
Les autorités tessinoises lancent une étude pour rechercher la présence du virus du Nil occidental dans les dons de sang. Porté par les moustiques, celui-ci est déjà très présent dans le nord de l'Italie.
Le Tessin se prépare à l'entrée sur son territoire du virus du Nil occidental, un agent infectieux déjà bien présent au sein des populations de moustiques du Nord de l'Italie. Le Service de transfusion sanguine de la Suisse italienne a lancé une étude pour rechercher la présence de ce type de virus dans les dons de sang.
L’article