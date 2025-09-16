Les autorités vaudoises veulent améliorer l’accès aux stations et les retours de week-ends chargés (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Un pacte pour lutter contre les bouchons voit le jour en Romandie

Autorités et acteurs économiques veulent désengorger l'autoroute A9 et améliorer l'accès aux stations vaudoises. Une déclaration d'intention a été signée lundi en ce sens.

Plus de «Suisse»

Trouver des solutions aux bouchons sur l'autoroute A9 sans affecter l'économie touristique: selon 24 Heures, Canton, communes, remontées mécaniques et autres associations se sont engagés lundi à trouver des mesures permettant une meilleure accessibilité aux stations vaudoises.

Les transports publics sont aux centre de la réflexion. Auprès du journal vaudois, Olivier Français, président des Transports public du Chablais, envisage plusieurs pistes.

Olivier Français, président des TPC. Image: KEYSTONE

Il propose dans un premier temps l'introduction de «cadences augmentées», de «billets dégriffés», de bus électriques ainsi que «de nouveaux produits avec billets combinés CFF-TPC». Puis à long terme, «du matériel à plus grande capacité», des itinéraires raccourcis ou encore des prolongements de ligne jusqu’au départ des télécabines

Impact du Magic Pass

Selon 24 Heures, les différents acteurs veulent également impliquer les stations valaisannes dans la réflexion puisque celles-ci représentent «une part importante des flux» routiers. Il en va de même pour les représentants du Magic Pass, dont le succès est grandissant.

S'ils se disent ouverts à la recherche de solutions, ces derniers ont toutefois tenu à tempérer l'impact de l'abonnement sur le trafic vaudois. «Je trouve qu’on en rajoute beaucoup trop sur notre rôle», confie à 24 Heures Pierre Besson, président de la coopérative Magic Pass.

Gorrite et Moret parmi les signataires

Pour formaliser cette nécessité de trouver des solutions concrètes, une déclaration d'intention a été signée lundi.

Selon 24 Heures, on retrouve notamment parmi ses signataires neuf communes (Aigle, Bex, Gryon, Leysin, Ollon, Ormont-Dessous, Ormont-Dessus, Roche et Yvorne) et les conseillères d’État Nuria Gorrite et Isabelle Moret. (jzs)