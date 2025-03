Image: watson

Les conseillers fédéraux sont-ils de plus en plus âgés?

Les deux candidats à la succession de Viola Amherd ont 57 et 61 ans, alors que les conseillers fédéraux actuels avaient entre 55 et 59 ans au moment de leur entrée en fonction. Notre gouvernement est-il en train de vieillir? On a sorti la calculette.

Viola Amherd avait 56 ans lorsqu'elle a été élue au Conseil fédéral, en décembre 2018. Les candidats officiels à sa succession, les centristes Markus Ritter et Martin Pfister, sont un peu plus âgés: le premier a 57 ans, le deuxième 61. Si l'on ajoute le fait que Elisabeth Baume-Schneider et Beat Jans avaient 59 ans au moment de leur entrée en fonction, on pourrait avoir l'impression que notre gouvernement est de plus en plus âgé.



Est-ce vraiment le cas? D'une certaine manière, oui. Si l'on considère tous les 122 conseillers fédéraux élus depuis 1848, on découvre que l'âge moyen au moment de l'entrée en fonction est de 50,8 ans, alors que celui au moment du départ se monte à 60,9.

Les deux candidats officiels à la succession de Viola Amherd sont donc plus âgés que la moyenne, à l'image des ministres cités plus haut et de tous les autres conseillers fédéraux actuellement en fonction, lesquels ont accédé à la fonction suprême à 55 ans (Karin Keller-Sutter et Albert Rösti) et 56 ans (Guy Parmelin et Ignazio Cassis).

Pas de tendance claire

Pourtant, on ne peut pas vraiment parler de vieillissement du gouvernement. L'âge au moment de l'entrée en fonction fluctue énormément depuis 177 ans, sans que l'on puisse dégager une tendance claire. Il est tout au plus possible de dire qu'on retrouve davantage de trentenaires et quarantenaires au 19e siècle, lorsque l'âge moyen s'élevait à 45,5 ans.

Pourtant, des trentenaires (12 en tout) ont également été élus plus récemment: Alain Berset est devenu conseiller fédéral à 39 ans, en 2011, alors que Ruth Metzler-Arnold en avait 34, en 1999. Citons encore Doris Leuthard, âgée de 42 ans au moment d'entrer en fonction, et Didier Burkhalter, qui en avait 49.

Depuis l'an 2000, l'âge moyen a par ailleurs légèrement augmenté, et se situe désormais à 54,3 ans pour l'élection et à 62,2 pour le départ. Ce qui ne change pas fondamentalement les choses, les deux candidats au poste de Viola Amherd étant toujours plus âgés que la moyenne.

Si peu de trentenaires ont accédé au gouvernement, les sexagénaires ont été encore moins nombreux. On en compte dix depuis 1848. Christoph Blocher a été le troisième ministre le plus âgé au moment de son élection (63 ans), après Gustave Ador (71 ans) et Josef Escher (64), élus en 1917 et 1950, respectivement.

En définitive, on pourrait dire que la plupart des conseillers fédéraux accèdent à cette fonction lorsqu'ils ne sont ni très jeunes ni très vieux: plus de la moitié d'entre eux ont la cinquantaine lorsqu'ils sont élus, et cela n'a pas radicalement changé depuis près de deux siècles. Nos gouvernants ne sont donc pas les plus jeunes de la planète, mais restent nettement moins âgés que les deux derniers présidents américains. (asi)