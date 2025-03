«Je rêvais d'être clown»: les candidats au Conseil fédéral se dévoilent

Interviews sur interviews, auditions sur auditions: pour Martin Pfister et Markus Ritter, le chemin vers le Conseil fédéral est un vrai marathon de questions. Ils ont dû se prononcer sur les dépenses militaires, les scandales au Département de la défense, les dossiers parlementaires en cours et les enjeux internationaux.

Un nettoyeur de scènes de crime raconte ce qui lui plaît dans son métier

Francesco Brighina est nettoyeur de scènes de crime. Dans ce métier pas comme les autres, qui feraient perdre l’appétit au commun des mortels, mieux vaut bien s'accrocher. Pourtant, il y a aussi des bons côtés.

«Ici, on voit le contour du corps», m'explique Francesco Brighina. Assis sur sa chaise, il parle calmement et avec maîtrise. Mince, les cheveux soigneusement coiffés en arrière et des tatouages dépassant légèrement de ses vêtements, il me montre des photos sur son téléphone. Des pièces remplies de sang, de déchets et des traces laissées par des corps restés là pendant plusieurs jours.