Le blanchiment d'argent est un phénomène qui connaît une croissance exponentielle en Suisse. De nombreux commerces sont utilisés à cet escient. Image: Keystone / Shutterstock

Un élu suisse veut interdire l'argent liquide dans certains lieux

Le centriste Martin Candinas veut renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent. Dans son viseur: les bars à shisha, les services livraison de pizzas ou les agences de voyages douteuses. Il propose au Conseil fédéral d'interdire l'argent liquide dans certaines circonstances.

Habegger Henry / ch media

Le conseiller national du Centre, Martin Candinas, est l'un des rares politiciens à Berne à s'engager régulièrement contre les bandes criminelles et leurs complices en Suisse.

Les secteurs d'activité mis en cause

L'année dernière, le Grison de 44 ans a fait passer une initiative demandant davantage de moyens pour supprimer le travail au noir et ceux qui le rendent possible. Le ministre de l'Economie, Guy Parmelin (UDC), s'était opposé au projet.

A l'heure des questions, Candinas a interpellé le Conseil fédéral à propos du blanchiment d'argent dans les «bars à shisha, les barbershops, les services de livraison de pizzas, les salons de manucure, les agences de voyages et les boutiques de Bubble Teas». Il aimerait connaître les montants en jeu.

Un volume de 20 milliards d'ici 2024

Interrogé, le gouvernement, représenté par le ministre de la Justice et de la Police, Beat Jans, en est arrivé à une constatation:

«Il est difficile d'articuler des chiffres pour cette problématique»

Le secteur financier remonte régulièrement ses soupçons au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. Cela constitue un indicateur. Les dénonciations auraient plus que triplé récemment, dépassant les 15 000 cas l'an dernier.

«Fin 2024, on tablait sur un volume de transactions supérieur à 20 milliards de francs» Beat Jans

Martin Candinas a évoqué une proposition pour lutter là-contre dans des branches et des établissements réputés pour leur vulnérabilité, et a demandé à l'exécutif:

«Est-il possible et judicieux d'interdire temporairement l'argent liquide dans de tels commerces?»

Une mesure problématique selon Berne

Ce serait difficile, a rétorqué Beat Jans:

«Bannir le cash, même dans certaines branches seulement, pose problème du point de vue juridique, notamment en ce qui concerne la proportionnalité et la liberté économique. Cela comporte des risques de contournement considérables.»

Mais le Conseil fédéral a également souligné que Fedpol devait «élaborer d'ici fin 2025 une stratégie nationale de lutte contre le crime organisé en Suisse». De quoi en faire une tâche pour la société dans son ensemble et prendre des mesures concrètes. «Ce sera un thème prioritaire».

Remonter «à la source» du problème

La réponse de l'exécutif donne raison au conseiller national centriste. D'un côté, des «sommes énormes», de l'autre, trop peu d'actions entreprises.

«On observe une croissance exponentielle. Cela doit nous alerter davantage, nous les parlementaires, ainsi que le Conseil fédéral» Martin Candinas

Les stratégies ne suffisent pas, estime néanmoins le Grison. Il faut «de véritables mesures rapides et ciblées». Voilà pourquoi «j'ai mentionné une interdiction là où le blanchiment est particulièrement fréquent».

On pourrait aussi, par exemple, responsabiliser davantage les banques au moment de l'encaissement d'argent liquide. Quoi qu'il en soit, une plus grande traçabilité semble nécessaire. Candinas est catégorique:

«Il faut remonter à la source, c'est la seule solution»

Et de conclure que, pour cela, les offices et les autorités concernés doivent enfin collaborer bien plus étroitement.

(Traduit de l'allemand par Valentine Zenker)