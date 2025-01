Et d'ajouter que ceux qui le connaissent bien savent qu'il ne serait pas un conseiller fédéral heureux. Le Zougois souligne qu'il aime débattre et, pour cela, il a besoin d'une certaine liberté personnelle, qu'il peut avoir en tant que président de parti, mais «certainement plus» en tant que conseiller fédéral.

Il s'est bien sûr demandé s'il pouvait assumer une telle fonction, «et en toute modestie, je me sentirais capable» de le faire, indique-t-il dans l'interview. Mais il s'est aussi demandé si la fonction lui conviendrait et là, la réponse était non, explique-t-il.

Vous voulez parler 13 langues comme cette personne ? Voici ses astuces

Professeur de langues, Niko Aktas peut s'exprimer dans quantité d'idiomes. En Suisse, mieux vaut parler aux personnes dans leur langue maternelle.

Niko Aktas est probablement la personne polyglotte à connaître le plus de langues en Suisse. A 36 ans, il est capable de tenir des conversations en allemand, suisse-allemand, anglais, italien, français, espagnol, néerlandais, suédois, turc et russe. Il peut également se faire comprendre en slovaque, arabe et albanais. De plus, il comprend quelques autres langues, comme le romanche.