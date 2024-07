La Coop a ouvert le premier magasin Karma à la gare de Zoug le mardi 30 avril 2017. Image: KEYSTONE

Pourquoi Coop n'a-t-elle qu'une boutique Karma dans toute la Suisse?

Lancées par Coop, les magasins Karma ne décollent pas. Il n'existe qu'une seule filiale dans toute la Suisse, à la gare de Zoug.

Martin Messmer

«C'est le client qui décidera combien de magasins Karma nous ouvrirons». Voilà ce qu'avait déclaré l'actuel président du Conseil d'administration de Coop, Joos Sutter, en 2017, lors de l'ouverture de la première enseigne à la gare de Zoug. A l'époque, les médias de toute la Suisse alémanique avaient couvert l'événement. Le magasin propose des aliments 100% végétariens ou végétaliens, de sa gamme Karma évidemment, mais pas que - on y trouve aussi des produits en vrac comme des noix.

Comme ici, par exemple. Image: KEYSTONE

La ligne Karma avait vu le jour en 2013 déjà. «Elle a eu beaucoup de succès. Cerise sur le gâteau, nous avons imaginé un magasin dans lequel on trouve des aliments végétariens et végétaliens pour les besoins du quotidien», avait encore expliqué Sutter lors de l'inauguration.

Sept ans après l'appel lancé à la clientèle, celle-ci semble avoir répondu: le seul magasin zougois suffit amplement. Il y a bien eu des tentatives au Letzipark de Zurich et au centre-ville de Berne, mais toutes deux se sont soldées par des fermetures; à l'automne dernier pour la filiale bernoise.

Le personnel de vente n'est plus obligatoirement végétarien Voilà ce que disait l'offre d'emploi pour recruter les collaborateurs de la première enseigne Karma: «Je mange végétarien ou végétalien». Cela avait interpellé 20 minutes à l'époque, et Coop était alors intervenue: «Il s'agit d'une erreur dans l'annonce et nous allons la corriger», avait déclaré un porte-parole au journal. Une grande affinité avec ces régimes alimentaires constituait certes un avantage, mais les futurs collaborateurs ne devaient pas les respecter strictement.

«Le magasin de Zoug jouit d'une grande popularité»

Pourquoi le distributeur n'a-t-il donc pas réussi jusqu'à présent à populariser son concept à travers le pays? Le format Coop to go y est, lui en revanche, parvenu de façon exemplaire, notamment grâce à la publicité. On en trouve désormais un peu partout en Suisse.

«L'assortiment comprend un grand choix de produits à emporter exclusifs, disponibles seulement ici»

Réponse du géant orange? «Nous sommes toujours convaincus de l'utilité du Karma-Shop et étudions de nouveaux emplacements appropriés. La bonne desserte par les transports publics joue un rôle, tout comme l'adéquation avec notre groupe cible, qui s'intéresse à la cuisine végétarienne et végétalienne». Toutefois, aucun «autre magasin n'est actuellement prévu». Coop ne fournit pas de raisons détaillées pour expliquer les difficultés d'implantation.

Le distributeur tire en outre un bilan satisfaisant de la filiale à la gare de Zoug: «Elle n'attire pas uniquement les végétariens et les végétaliens, mais aussi les flexitariens qui apprécient cette nourriture». Le magasin Karma de la gare de Zoug connaît en effet une bonne affluence tout au long de la journée. «Il jouit d'une grande popularité auprès de notre clientèle», confirment ses responsables.

Céder sa place

Alors pourquoi l'expérience n'a-t-elle pas été aussi bonne en ville de Berne, où un Coop to go a remplacé le Karma depuis octobre 2023?

«Nous souhaitons offrir encore plus de variété à nos clients et avons donc décidé de compléter la Coop City voisine en proposant dans une Coop to go des produits frais prêts à emporter, comme des sandwichs frais, des snacks chauds ou des salades»

Image: KEYSTONE

La tendance à une alimentation saine, avec peu ou pas de produits animaux représente un marché à fort potentiel pour Coop. Actuellement, son assortiment compte plus de 2200 articles végétariens ou végétaliens, dont plus de 1900 d'origine végétale, plus de 100 alternatives à la viande et au poisson et plus de 50 alternatives au lait.

«La demande n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Elle répond à un besoin croissant. Nous sommes satisfaits de cette évolution»

En attendant, il faudra continuer à se contenter de l'unique Karma de Suisse... à Zoug. Coop a récemment annoncé qu'elle le maintiendrait.

