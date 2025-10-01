en partie ensoleillé11°
Coop copie Ovomaltine avec un nouveau produit: Mazalto

Coop copie Ovomaltine et casse les prix

Ovomaltine, Coca-Cola, Heinz, Ben and Jerry's... Quand il y a conflit sur les prix, il arrive régulièrement que Coop lance sa propre gamme de produits, inspirée de marques cultes.
01.10.2025, 11:4801.10.2025, 11:48
Benjamin Weinmann / ch media

Coop a lancé, il y a quelques jours, une nouvelle boisson baptisée Malzato, un lait aromatisé à l’extrait de malt d’orge. Le design de l’emballage, dans les tons jaune et orange, rappelle fortement un produit culte bien connu: l’Ovomaltine.

Chez le gerand distributeur, on réfute pourtant toute copie:

«Coop développe ses propres marques de manière autonome»
Thomas Ditzler, affirme le porte-parole.

L’enseigne suit en permanence les tendances du marché et crée de nouveaux produits quand cela semble pertinent. Interrogé sur la ressemblance avec Ovomaltine, il reconnaît toutefois que la situation juridique a été examinée avant la mise en vente. Ce type de vérification porte avant tout sur le risque de confusion.

Voici à quoi ressemble le nouveau Malzato de Coop
Image: dr

Et Coop brade ses stocks 👇

Il se passe un truc avec Ovomaltine chez Coop

La réaction d'Ovomaltine

Et du côté de Wander, la société bernoise propriétaire d’Ovomaltine et filiale du groupe alimentaire Associated British Foods?

«Nous sommes au courant. Nous prenons cela avec sportivité. Si on nous copie, c’est que nous faisons quelque chose de bien.»
Monika Schuler, porte-parole de Wander

L’entreprise ne prévoit «pour l’instant» aucune action en justice.

Reste que Coop joue sur l’argument du prix. Le demi-litre de Malzato en Tetra Pak est vendu 1.95 franc, contre 3.40 francs pour une bouteille d’Ovomaltine de même volume, selon le magasin en ligne de Coop, soit 57.35% moins cher.

l&#039;original : La bouteille de boisson Ovomaltine a inspiré Coop à créer un produit copié.
La bouteille de boisson Ovomaltine a inspiré Coop à créer son propre produit.Image: dr

Karl’s et Heinz, Tom’s et Ben’s

Ce n’est pas la première fois que Coop marche sur les traces de Migros, souvent qualifiée de véritable championne suisse de la copie. Il y a un an et demi, un bras de fer tarifaire avec le géant américain Mars a débouché sur une imitation: jugeant les prix du riz «Ben’s Original» trop élevés, Coop a décidé de retirer la plupart des produits originaux de ses rayons et de proposer sa propre gamme sous le nom de «Tom’s Best».

On vous en parlait 👇

Pourquoi Coop s'est débarrassée de la marque mythique Ben's Original

En 2019, après un conflit commercial avec Coca-Cola, Coop a lancé sa marque «Happy Cola», toujours en vente aujourd’hui. Depuis près de deux ans, l’enseigne commercialise aussi «Karl’s Ketchup», sosie évident du ketchup Heinz. Dans les congélateurs, on trouve les glaces «Alex Jacky», inspirées des célèbres Ben & Jerry’s. Et depuis 2017, Coop vend ses propres bâtonnets glacés, qui évoquent clairement la glace culte de Migros.

Adapté de l'allemand par Tanja Maeder

