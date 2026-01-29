«Vous croyez que je voulais braquer la Coop?» Son croissant lui coûte cher

Malgré des achats pour 175 francs, une jeune humoriste alémanique a oublié de payer un croissant dans un magasin. Résultat, elle a été arrêtée et a écopé d'une amende salée.

«Vous croyez vraiment que, si j’avais voulu braquer la Coop, j’aurais dépensé 175 francs pour ensuite voler un croissant?»

Telle est la question que Julia Steiner a posé à ses abonnés sur Instagram. A l’origine de cette publication, une affaire de croissant qui a fait le buzz en Suisse alémanique.

Dans une vidéo postée sur Instagram, la comédienne et humoriste alémanique raconte qu'elle venait de faire ses courses à la Coop pour un montant de 175 francs. Mais qu'elle avait oublié de scanner un croissant - il fallait le choisir dans le menu - à la caisse en libre-service.

Elle raconte qu'une personne du service de sécurité s’est aperçu de son oubli. Celle-ci a alors intercepté Julia Steiner à la sortie et lui a demandé si elle n’avait «rien à déclarer». La jeune femme raconte, avec une pointe d'ironie:

«Je croyais que j’avais simplement oublié de dire au revoir»

Sa vidéo frôle le million de vues

La jeune femme a ensuite été invitée à passer dans une arrière-salle, où on lui a expliqué qu’elle n’avait pas scanné le fameux croissant. Julia Steiner a d’abord pensé à une mauvaise blague, mais l’employée du service de sécurité, elle, ne rigolait pas du tout.

C’est la procédure habituelle, lui a-t-elle expliqué. Le verdict est alors tombé, et la facture était bien plus salée qu'un croissant au beurre: 150 francs d’amende et, en prime, une interdiction de magasin de deux ans dans cette Coop.

Mercredi, la vidéo totalisait déjà plus de 950 000 vues sur Instagram.

Contacté, l’avocat André Kuhn explique:

«Tout ce que l’on emporte d’un magasin sans payer peut constituer un vol»

Il faut ensuite déterminer s’il s’agit d’un oubli involontaire ou d’un manque de diligence. La valeur de l’article ne joue apparemment aucun rôle. En cas de vol jusqu’à 300 francs, un commerce peut en outre décider lui-même s’il dépose plainte ou s’il exige une indemnité pour les frais administratifs.

Malgré cette mésaventure et la colère dans laquelle elle est brièvement montée, Julia Steiner affirme qu’elle continuera malgré tout à faire ses courses à la Coop.

Il y a un précédent au cas du croissant

Un cas similaire s’était produit l’an dernier à Baden (AG). Une femme avait oublié de scanner un croissant à la pistache dans une succursale Aldi, elle avait été ensuite arrêtée par un détective et avait écopé d’une ordonnance pénale de 600 francs. Le croissant ne coûtait pourtant que 85 centimes. (cri)

Traduit de l'allemand par Joel Espi