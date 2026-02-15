Attention, ces branches de chocolat vendues à la Coop sont dangereuses

Ces lots de branches de chocolat vendues à la Coop entre le 9 et le 13 février contiennent une mauvaise surprise — elles ont été rappelées par le distributeur.

Reto Heimann / watson.ch

Plus de «Suisse»

Ces bâtonnets de chocolat sont bel et bien sensés croquer sous la dent: une vraie branche Halba, ça contient forcément des éclats de noisettes.

En revanche, si un ingrédient n'a rien à faire là, c'est bien du métal. Or, l'improbable se serait produit: les produits Halba Maxi Branche Classic, vendues à la Coop, en contiendraient.

Le détaillant a rappelé le produit. «Il existe un risque potentiel pour la santé et les produits ne doivent pas être consommés», écrit Coop dans un communiqué. Sans pour autant préciser comment ce matériau a pu se retrouver dans du chocolat.



Remboursés

Sont concernés à la fois les bâtonnets de chocolat vendus à l’unité et ceux en paquets de cinq, vendus entre le 9 et le 13 février.

La chaîne de magasin indique que les articles déjà achetés peuvent être rapportés aux points de vente. Le prix de vente sera remboursé.



(her)