Ces Suisses «espéraient la pandémie Covid» pour s'enrichir

«Nous avons actuellement 15 millions de masques en commande. Mais le plus intelligent est de les garder en stock pendant une à deux semaines et de les vendre en Europe avec un bénéfice plus important. En Italie, en Allemagne et en Suisse, tout est vendu. Ils ne reçoivent plus de marchandise, car ils achètent habituellement en Chine... Et les Chinois ont l’interdiction d’exporter des masques, car ils en ont eux-mêmes besoin.»