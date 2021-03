Suisse

Covid-19

Dépistage massif et gratuit, la nouvelle stratégie du Conseil fédéral



Image: KEYSTONE

Dépistage massif et gratuit, la nouvelle stratégie du Conseil fédéral

Le Gouvernement veut lancer une campagne de dépistage massive en vue des ouvertures prévues le 22 mars. Chaque personne devrait recevoir cinq autotests gratuits par mois.

Le dépistage est un élément central de la lutte contre la pandémie. Il permet d'interrompre les chaînes d'infection de manière ciblée. Le Conseil fédéral a décidé de passer à l'offensive dans l'optique de l'assouplissement des mesures prévu dès le 22 mars.

«Si nous pouvons progresser avec les tests, nous pouvons avancer avec les ouvertures», a indiqué le ministre de la santé Alain Berset. La stratégie du Conseil fédéral repose sur trois piliers: les tests, la vaccination et les ouvertures.

Tous les tests effectués dans les pharmacies ou les centres de tests seront gratuits dès le 15 mars, ce qui devrait coûter plus d'un milliard à la Confédération.

Cinq autotests gratuits

Le Conseil fédéral veut par ailleurs donner à chaque personne cinq autotests gratuits par mois. Ceux-ci pourraient être disponibles d’ici «quelques semaines», s'il est vérifié qu'ils sont suffisamment fiables. Ils seront disponibles en pharmacie, afin de s'assurer qu'une personne n'en récupère pas plus de cinq par mois et les tests supplémentaires seront facturés.

Cette nouvelle stratégie est rendue possible par les capacités de dépistage et des laboratoires qui sont désormais suffisantes. Jusqu'à maintenant, «on a dû faire avec le manque de tests», a regretté le conseiller fédéral. Par ailleurs, les nouveaux variants du virus se répandent de plus en plus largement, ce qui appelle à un renforcement de la prévention et la détection précoce des foyers d'infection.

Ecoles et entreprises

Dans les écoles et les entreprises, des tests à intervalles réguliers devraient être menés. Ils se feront sur la base de prélèvements salivaires, analysés ensuite de manière groupée.

Cela doit permettre de réduire considérablement la quantité de matériel et le temps nécessaire pour l'analyse. L'objectif est que 40% de cette population mobile soit testée régulièrement. (ats)