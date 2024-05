Image: Shutterstock

La Suisse est-elle en train de gagner la guerre contre le Covid long?

Les personnes atteintes de Covid long sont pour la plupart démunies. L'Université de Zurich envisage en ce moment une solution pleine d'espoir.

Sabine Kuster / ch media

Il n'existe pas encore de médicament officiel contre le Covid long - et ce, bien que les premiers cas aient été détectés il y a quatre ans déjà et que différentes études soient toujours en cours. L'une d'entre elles a débouché sur un médicament, mais qui n'est pas encore autorisé.

Pour une autre étude sur l'épuration du sang datant de 2022, c'est le financement qui a tout fait capoter. Milo Puhan de l'Université de Zurich et le néphrologue Andreas Serra voulaient enfin tester l'efficacité de ce qu'on appelle l'aphérèse, qui permet d'éliminer les caillots sanguins et probablement aussi les anticorps et les fragments de virus.

L'Université de Zurich a tout de même réussi à lancer sa propre étude. Cette démarche a mis en lumière l'efficacité du Pycnogenol. Il s'agit d'un extrait végétal fabriqué à partir de l'écorce du pin maritime français. Rien de nouveau, donc, puisque la solution en question existe déjà. Des études antérieures ont montré que la substance active améliore la fonction de l'endothélium, c'est-à-dire la couche de cellules qui tapisse les vaisseaux sanguins et qui est souvent endommagée chez les patients atteints de Covid long.

Il possède des propriétés anti-inflammatoires et peut empêcher l'agglutination des plaquettes sanguines.

Jusqu'à présent, il a été utilisé pour les maladies veineuses

Le pycnogénol existe depuis cinquante ans. Il est disponible en pharmacie sans ordonnance. Jusqu'à présent, il était vendu comme complément alimentaire antioxydant. Il est utilisé pour les maladies veineuses et le traitement des varices. Des études ont également démontré des effets positifs sur les maladies cardiovasculaires, le diabète et les maladies inflammatoires de la peau.

L'effet de Pycnogenol sur l'endothélium était déjà connu grâce à une étude réalisée en 2012 sur des patients cardiaques à l'hôpital universitaire de Zurich. Une équipe dirigée par l'infectiologue Jan Fehr a décidé de tester les effets sur le Covid long.

Pendant douze semaines, 150 patients atteints de la maladie reçoivent de fortes doses de Pycnogenol ou un placebo d'aspect identique. Le recrutement des volontaires devrait être terminé fin juin.

Le sponsor de l'étude est le fabricant

Même si le médicament atténue les symptômes, il ne traitera pas la cause du Covid long. Et pourtant, c'est déjà un succès que l'étude ait lieu, et ce avec une préparation qui est déjà sur le marché et qui a peu d'effets secondaires. Le fabricant s'est naturellement montré intéressé par l'étude en question. Il s'agit de Horphag Research, qui produit Pycnogenol pour le monde entier.



Son siège est à Cointrin.

L'idée de l'étude est née de discussions avec des spécialistes, de témoignages de personnes concernées et d'échanges avec Horphag Research, explique Thomas Radtke, responsable scientifique de l'étude. Il sait que de nombreux patients atteints de la maladie sont désespérés, essaient beaucoup de choses par eux-mêmes et consultent différents médecins

Il existe actuellement peu de médicaments pour traiter les symptômes: épuisement, brouillard cérébral et autres symptômes qui font que les personnes concernées ne peuvent généralement plus travailler qu'à temps partiel, voire plus du tout.

«Les personnes concernées font des efforts insensés, car un nombre non négligeable d'entre elles sont fortement limitées dans leur vie quotidienne» Thomas Radtke, responsable scientifique de l'étude

Les patients gravement atteints visités en bus

Certains patients ont une mobilité limitée. C'est pourquoi l'équipe de Thomas Radtke a organisé un bus pour rendre visite aux patients sévèrement atteints. Jusqu'à présent, pour qu'ils puissent participer aux études sur le Covid long menées en Suisse, tous les patients devaient être en mesure de se déplacer. C'est le cas par exemple de l'étude menée à Bâle avec le médicament Temelimab, financée par le Fonds national suisse: les participants se sont rendus six fois dans les centres d'étude pour recevoir une perfusion. Les résultats sont attendus en juillet.

Tous les participants à l'étude bâloise Fampyra, un médicament qui peut soulager les symptômes neurocognitifs de la sclérose en plaques et qui est actuellement testé chez les cas de Covid long, ont également dû se rendre dans les hôpitaux où se déroulait l'étude.

Celle-ci est bien avancée. Le neuroscientifique et directeur de l'étude Dominique de Quervain déclare: «Les résultats de l'évaluation intermédiaire seront communiqués dès que possible». Les participants à l'étude de Berlin Cures avec le médicament BC 007, qui n'a pas encore été autorisé, ont également dû voyager. Les résultats devraient être publiés à l'automne.

En attendant, une autre étude est en cours à l'université de Stanford, en Californie, avec un médicament antiviral baptisé Paxlovid, qui n'est pour l'instant administré qu'aux patients atteints de Covid-19 en phase aiguë. Un travail autrichien a récemment démontré que les symptômes de Covid long persistent tant que le virus est encore détectable dans l'intestin. Le Sras-Cov-2 n'est pas encore détectable chez tous les patients, mais si c'est le cas, le Paxlovid pourrait aider, espère-t-on.

A propos d'espoir: dans cette petite étude, les 21 patients atteints du Covid long ont tous été guéris en l'espace de deux ans.