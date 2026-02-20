ciel couvert
Crans-Montana

Ville de Genève vue
Genève compte environ 250 bars et 40 discothèques (image d'archives).Image: Keystone

Constellation: des lacunes inquiétantes à Genève

Des irrégularités ont été constatées au bout du lac lors de contrôles menés après l'incendie de Crans-Montana, révèle le Temps. Les moyens en matière de police du feu semblent également limités.
20.02.2026, 11:0320.02.2026, 11:03

A Genève, la police du feu a procédé à des contrôles inopinés dans les bars et les discothèques depuis l'incendie du Constellation à Crans-Montana. Sur onze lieux festifs inspectés, dix présentaient des défauts, un seul étant totalement conforme. Aucune fermeture immédiate n'a été ordonnée.

Confirmant une information du Temps, la porte-parole du Département du territoire (DT), Pauline de Salis-Soglio précise vendredi que les établissements vont recevoir un courrier mentionnant les défauts à corriger dans un délai imparti ainsi qu'un rappel de la jauge autorisée à afficher en évidence.

Les contrôles vont se poursuivre

Parmi les irrégularités constatées, on retrouve des matériaux de décoration qui n'était pas aux normes. Ils ont été immédiatement été retirés. L'établissement concerné a aussi dû supprimer des places assises afin de respecter la jauge autorisée.

Révélations sur les mousses du Constellation

Selon le Temps, une discothèque et deux bars dansants ont aussi dû réduire leur capacité d'accueil le temps de procéder aux modifications exigées.

Alors que Genève compte environ 250 bars et 40 discothèques, les contrôles vont se poursuivre. Des visites de cliniques, d’hôpitaux et de foyers pourraient également intervenir.

Un seul poste pour les inspections

Le Temps met également en lumière les ressources limitée du canton en matière de police du feu. Selon le journal, ce service ne repose en effet que sur une dizaine de personnes, dont un seul poste dédié aux inspections.

Comment un bûcheron est devenu chargé de sécurité incendie à Crans-Montana

Un chiffre comparable aux effectifs que l'on trouve à Crans-Montana, qui compte pour sa part un chef de service, son adjoint, deux secrétaires, et une personne chargée des contrôles périodiques. (jzs avec ats)

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
