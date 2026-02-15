en partie ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Le chargé de sécurité incendie à Crans-Montana était bûcheron

Bucheron Crans-Montana enquête

Comment un bûcheron est devenu chargé de sécurité incendie à Crans-Montana

L'enquête sur le drame de Crans-Montana révèlerait des lacunes dans le dispositif de protection incendie: ses responsables manqueraient de qualifications et auraient été en surcharge chronique.
15.02.2026, 15:5515.02.2026, 16:25

De nouvelles révélations quant au drame du Nouvel An à Crans-Montana, qui a coûté la vie à 41 jeunes et fait plus de cent blessés, ont émergé de l'enquête en cours, écrit le Tages Anzeiger.

L’examen du dispositif local de protection incendie semble révéler de grandes lacunes. À savoir: outre des manquements dans les contrôles, les qualifications et la charge de travail des deux chargés de sécurité qui se sont succédés interrogent.

Le premier, S.*, bûcheron de formation, n'aurait suivi que dix jours de cours en protection incendie en tout et pour tout, écrit notre confrère. Son successeur, C., un ancien vendeur de voitures, aurait échoué à l'examen obligatoire en protection incendie avant sa prise de fonction en 2024.

«Un diplôme de bûcheron»

S. a occupé le poste de chef du service de la sécurité de Crans-Montana jusqu’en février 2024. Il a été entendu lundi dernier par les procureures. Quant à ses qualifications, il aurait déclaré, selon le procès-verbal que notre confrère dit avoir pu consulter: «J’ai un diplôme de bûcheron». Il se serait ensuite reconverti en conducteur de train.

«En 2017, j’ai commencé comme chargé de la protection incendie pour la commune de Crans-Montana. En 2021, je suis devenu chef du service de la sécurité»

Pour devenir chargé de la protection incendie, il aurait tout d'abord dû suivre une formation d’une demi-journée. Avec, supposément, un perfectionnement annuel d'une journée obligatoire.

Un procureur italien rencontre le Valais pour Crans-Montana

Quand S. a pris ses fonctions, il se serait rapidement rendu compte que cette formation était insuffisante.

«J’ai donc suivi, en 2010 dans le canton de Vaud, une formation d’expert communal en protection incendie. Après un examen, j’ai reçu un diplôme. Cette formation a duré environ dix jours»

Manque de ressources

«Je n’ai jamais eu de cahier des charges», aurait expliqué S. Ses tâches auraient été aussi variées que examiner les dossiers de nouvelles constructions, délivrer des autorisations pour de nouveaux logements et locaux commerciaux, et contrôler les nombreuses installations thermiques de Crans-Montana, par exemple.

«Mais je devais aussi tondre des prés et de traiter les demandes d’autorisation pour les feux d’artifice»
S.
Commentaire
La justice valaisanne a failli

Il aurait vite constaté que, seul, il était dépassé: «J’ai remis à mon chef du service de la construction et au conseiller communal responsable de la sécurité plusieurs rapports pour signaler le manque de ressources», aurait-il affirmé face à la justice.

Vendeur de voiture

C'est en mai 2024 que C. prend la relève et devient chef de la sécurité à Crans-Montana. «J’ai exercé comme commandant des pompiers et chargé de la sécurité pour les trois communes d’Ayent, Arbaz et Grimisuat, dont les corps de sapeurs-pompiers avaient fusionné. J’y ai travaillé pendant onze ans», aurait-il déclaré lors de l’audition.

«J’ai suivi la formation de spécialiste en protection incendie. En 2017, j’ai passé l’examen. Comme 85% des candidates et candidats, j’ai échoué.»
C.

Il est tout de même devenu chef de la sécurité de Crans-Montana.

Moretti attaqués: les avocats romands réagissent

Contrôles lacunaires

Pour rappel, le dernier contrôle incendie au Constellation daterait de 2019; le suivant n’aurait été agendé qu’en avril 2026 — et C. n’aurait pas su dire pourquoi.

Et d'enchaîner: «Nous n’avons pas les ressources pour assurer sans failles ces contrôles périodiques. Nous planifions autant de visites que possible, en sachant que nous ne respectons pas l’ordonnance, faute de ressources.» Ce serait un problème connu depuis des années, dans les communes valaisannes.

Plainte pénale contre le président de Crans-Montana

D'après les estimations de notre confrère, si tous les contrôles devaient être effectués dans les règles de l'art, cela en ferait 500 par an pour C.

«Nous en avons réalisé 119», explique celui qui est par ailleurs un ancien vendeur de voitures, dont, supposément, 40 premières inspections, soit des dossiers nouvellement ouverts, et environ 80 de suivi. (val/dag)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Seedance 2.0: l'IA de Bytedance fait de l'ombre à Google et OpenAi
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
La maladie d'Alzheimer recule, et on sait pourquoi
Plus une population vieillit, plus le nombre de diagnostics de démence augmente. On oublie cependant que le risque de développer cette maladie a considérablement diminué au cours des 40 dernières années. Voici ce qui a contribué à cette baisse.
Il s’est passé beaucoup de choses en 130 ans. Tellement que nous vivons aujourd’hui en moyenne 36 ans de plus que ceux qui sont nés autour de l’an 1900. Mais la question se pose: notre cerveau suit-il le rythme?
L’article