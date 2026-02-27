beau temps17°
Crans-Montana: des salles de concerts ferment à Genève

Le drame du Constellation continue de résonner au bout du lac. L'AMR et l'Usine ferment temporairement deux de leurs sites.
27.02.2026, 13:2927.02.2026, 13:29

Le drame de Crans-Montana (VS) a un effet concret sur plusieurs sites de concerts d'établissements genevois. L'AMR ferme sa cave au moins jusqu'en septembre pour la mettre aux normes et l'Usine délocalise la programmation prévue à Urgence Disk.

A l'AMR, les responsables avaient décidé en automne dernier de refaire le bar de la cave. Ils ont alors vu que cette zone n'avait pas d'affectation légale, a affirmé vendredi l'administrateur François Tschumy, confirmant une information du journal Le Courrier. Une autorisation de construire a alors été demandée. Le drame de Crans-Montana a ensuite changé l'approche des autorités qui ont demandé une jauge systématique à toutes les structures des établissements publics.

Le bâtiment de l&#039;AMR à Genève
Le bâtiment de l'AMR à GenèveImage: DR

Des concerts ont encore eu lieu en janvier, avant que l'AMR ne décide proactivement de renoncer pendant quelques mois à cette partie où une cinquantaine de personnes au maximum pouvaient assister aux concerts. «Nous ne voulions pas qu'on nous demande de fermer», affirme l'administrateur.

Et d'ajouter:

«S'il n'y avait pas eu Crans-Montana, la décision n'aurait pas forcément été aussi rapide»

Il faudra modifier notamment des portes. «Si tout va bien, on espère avoir l'autorisation des travaux avant l'été et pouvoir rouvrir en septembre», affirme-t-il. En attendant, une partie de la programmation est décalée à septembre et l'AMR Jazz Festival en mars aura lieu à l'accueil au rez-de-chaussée qui peut absorber l'affluence de la cave.

Des contrôles inopinés dans 11 établissements

L'Usine a également décidé de ne plus organiser pour mars des concerts avec du public dans son Urgence Disk, un magasin ouvert depuis plus de 35 ans. Certains seront délocalisés dans d'autres salles en ville ou dans le grand hall.

Des captations en streaming seront aussi menées. «Il y a des problématiques» à considérer sur la responsabilité des usagers de l'usine, affirme au journal la permanence du site.

La façade de l&#039;Usine à Genève
Image: Keystone

La Ville de Genève avait annoncé début février que le public ne serait plus autorisé à la Fédération MottattoM. Et la police du feu a mené des contrôles inopinés dans 11 établissements.

Constellation: des lacunes inquiétantes à Genève

Des mises en conformité ont été demandées dans dix d'entre eux. Aucune fermeture n'a été ordonnée. (jzs/ats)

