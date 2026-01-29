Les lacunes observées dans le contrôle du Constellation ne se limiteraient pas qu'à Crans-Montana. Keystone

Le Constellation est loin d’être un cas isolé à Crans-Montana

Le manque de contrôle et de suivi dont Le Constellation a fait l'objet ne semble pas être un cas isolé à Crans-Montana. Des documents transmis à la justice révèlent en effet de graves lacunes en la matière.

Le 6 janvier dernier, lors de sa conférence de presse sur la tragédie, le conseil communal de Crans-Montana avait reconnu «un manquement aux contrôles périodiques du bar Le Constellation». Rebelote la semaine dernière lorsque dans un entretien, Nicolas Féraud, président de la commune, a confié qu'il ne s'expliquait pas cette «carence», refusant de croire qu'elle était «systémique» dans la station valaisanne.

Mais des documents transmis par la commune à la justice et relayés par plusieurs médias semblent pourtant montrer l'inverse. Sur les 110 établissements qui y sont recensés, seuls 38 s'avèrent en règle pour 2025. Pire, certains établissements n’ont plus été visités depuis 2017, voire 2009 dans l'un des cas.

Le Nouvelliste, qui a eu accès à l'un des fichiers, détaille l'ampleur du phénomène. Le journal fait état d'un tableau classant les restaurants, hôtels, autres bars de la commune dans plusieurs catégories.

Une visite au «printemps 2026»

En vert et sous la mention «en ordre», on retrouve 38 sites dont le contrôle annuel obligatoire a bien été réalisé en 2025, relate le journal valaisan. En jaune, dans la catégorie «Pas sûr, à voir», se situent 18 établissements dont la situation des contrôles est incertaine.

Figurent finalement en rouge 54 établissements dont les contrôles périodiques ne sont pas à jour. On retrouve parmi eux Le Constellation, inspecté pour la dernière fois en 2019.

D'après Le Nouvelliste, les contrôles pour deux établissements de cette dernière catégorie remontent à 2017. Le cas d'un hôtel de la station interpelle également, avec un dernier rapport datant de 2009.

Pour ce qui est du Constellation, le journal indique que la prochaine visite du service de sécurité communal est notée comme «à planifier pour le printemps 2026». Soit sept ans après le dernier contrôle.

Un contrôle tous les cinq ans

Nos confrères du Temps ont également eu accès aux dossiers. Ils mentionnent pour leur part deux tableaux Excel listant les établissements depuis la création de Crans-Montana, en 2017 (la commune a fusionné). Ils citent également un fichier recensant 104 sites, avec un dernier contrôle en juillet 2025.

Le journal relève en outre que dans sa conférence de presse du 6 janvier, le conseil communal avait fait mention de 128 établissements en 2025. Un chiffre qui ne se retrouve pas dans les documents transmis à la justice.

En se basant sur celui-ci, Le Temps estime néanmoins qu'entre 2017 et 2025, chaque établissement public de la station a été contrôlé en moyenne tous les cinq ans. Et ce alors que la loi valaisanne prévoit une visite chaque année.

Une impression de «désordre»

Nos confrères finissent par souligner les nombreuses «approximations» des dossiers et le «désordre» qui en émane, certains fichiers étant «vides» ou tout bonnement «inexistants». Leur coup de sonde auprès de représentants d'autres communes valaisannes montre que les lacunes observées ne se limitent pas qu'à Crans-Montana.

Qu'il s'agisse du Temps ou du Nouvelliste, les autorités de la station n'ont pas donné suite à leurs sollicitations. (jzs).