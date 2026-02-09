L'avocate de Jessica Moretti, Yaël Hayat, s'est exprimée devant les médias en arrivant à Sion ce lundi 09 février. Keystone

Des contrôles rares et «légers»: nouvelle audition sur le Constellation

L'ancien chargé de sécurité de Crans-Montana est entendu ce lundi à Sion. Il était en charge des contrôles effectués en janvier 2018 et en juin 2019 dans le bar.

L'ex-chargé de sécurité de la commune de Crans-Montana s'est présenté, lundi vers 08h30, au campus Energypolis de la HES-SO Valais Wallis, à Sion, lieu de son audition. L'homme est considéré comme prévenu dans l'incendie qui a ravagé Le Constellation, le 1er janvier.

L'homme était en charge des contrôles de sécurité et de défense contre les incendies, effectués en janvier 2018 et en juin 2019 au sein du bar. Par deux fois, ses recommandations n'ont pas été prises en compte par le gérant et le propriétaire.

Ces contrôles n'ont pas non plus été suivis d'une quelconque sanction de la part de la commune. Par ailleurs, le Valaisan doit expliquer pourquoi le bar n'a plus été contrôlé depuis la mi-2019. Il a quitté son poste début 2024.

Des explications «vaseuses»

«Il y a beaucoup d'interrogations, auxquelles on espère que la personne auditionnée aujourd'hui apportera des réponses», a souligné Me Yaël Hayat, avocate de Jessica Moretti, juste avant l'audience. «En l'état, il y a beaucoup d'éléments que l'on a besoin de connaître. Ma cliente ne comprend pas pourquoi tout cela a pu se passer. J'espère que nous obtiendrons des réponses», a ajouté l'un des avocats des victimes, Me Maxime Meier.

«Pourquoi arrive-t-on à une situation avec aussi peu de contrôle et quand il y en a, sont-ils aussi légers», s'est pour sa part interrogée à haute voix Me Miriam Mazou, avocate de victimes, devant les journalistes présents lundi.

Pour son confrère vaudois Gilles-Antoine Hofstetter, «la vérité, on la connait plus ou moins depuis le 2 janvier. On attend désormais que les responsables de la sécurité puissent nous expliquer les raisons des défaillances, nombreuses dans cette affaire. Vendredi, l'ancien chargé de sécurité n'a pas reconnu beaucoup de responsabilités. Ses explications ont été vaseuses.»

Une «responsabilité morale»

Vendredi, l'audition de l'actuel chargé de sécurité a duré de 8h30 à 20h30. Selon des informations de la RTS, confirmées par une source proche du dossier, l'actuel chargé de sécurité a admis, «n'avoir pas obtenu son brevet fédéral de spécialité en sécurité incendie, en 2017.»

Devant les procureures en charge de l'affaire, il a par contre indiqué avoir décroché, en 2023, le brevet fédéral de spécialiste santé et sécurité au travail. L'homme a également admis une responsabilité morale vis-à-vis des 156 victimes du drame (41 morts, 115 blessés).

Faute de bénéficier des moyens humains suffisants, l'actuel chargé de sécurité a expliqué avoir priorisé les contrôles dès sa prise de fonction, soit d'abord les hôpitaux, les cliniques et les maisons de retraite, puis les hôtels et enfin les établissements publics, où tous les contrôles n'ont pas été effectués annuellement.

Au niveau des bars, discothèques, restaurants et autres établissements publics, il a dit s’être d’abord intéressé à ceux dont le dossier était ouvert, catégorie au sein de laquelle ne figurait pas Le Constellation en 2023.

Place aux Moretti

«Les interrogatoires des chargés de sécurité ne sont qu'un maillon de la chaîne de responsabilités de la commune de Crans-Montana et je pense que d'autres personnes suivront en qualité de prévenu ou de mis en examen», a pour sa part estimé lundi matin Me Alain Viscolo, avocat valaisan de victimes.

Les auditions se poursuivront dès mercredi avec celle de Jacques Moretti. Celle de son épouse, Jessica, aura lieu, le lendemain. (jzs/ats)