bien ensoleillé
DE | FR
burger
Suisse
Crans-Montana

Constellation: 50 000 francs pour les blessés et les familles

epa12696924 Swiss Federal Councillor Martin Pfister (L), his daughter Fabiola (2-R), Pierre Andre Page, the president of the Swiss National Council (R) with his wife Isabelle, stand in silence in fron ...
Martin Pfister et sa fille, avec André page, président du Conseil national et son épouse, à Crans-Montana début février Keystone

Voici ce que le Conseil fédéral veut verser aux victimes du Constellation

Une contribution de solidarité de 50 000 francs sera allouée aux blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Les cantons seront également soutenus pour le financement de l'aide aux victimes, à hauteur de 8,5 millions.
25.02.2026, 13:1525.02.2026, 13:23

La Confédération versera une contribution de solidarité unique de 50 000 francs à tous les blessés et aux proches des personnes décédées dans l'incendie de Crans-Montana. Le Conseil fédéral a transmis mercredi son message au Parlement, qui se prononcera en mars.

La loi doit être déclarée urgente. Elle doit compléter les instruments existants, surtout prévus pour des cas isolés et qui atteignent leurs limites lors d'événements causant un grand nombre de victimes.

Cette ex-conseillère fédérale jouera un rôle dans l'après-Constellation

La contribution de solidarité doit offrir aux personnes concernées une aide rapide et sans contrainte bureaucratique. Elle sera versée aux bénéficiaires de l'aide financière d'urgence du canton du Valais.

Pour un montant maximal de 20 millions, la Confédération financera et organisera aussi une table ronde avec les personnes concernées pour convenir d'accords à l'amiable. Elle soutiendra également les cantons pour le financement de l'aide aux victimes, à hauteur de 8,5 millions.

L'incendie survenu dans la nuit du Nouvel An dans un bar de Crans-Montana a fait 41 morts et 115 blessés. (jzs/ats)

Plus d'articles sur le drame de Crans-Montana
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
3
La serveuse Cyane avait engagé des démarches contre les Moretti
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
1
«Le Valais sert de manœuvre de diversion»
de Léonie Hagen
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
15
Mousse mise en cause: Hornbach et Jumbo réagissent
de Antoine Menusier
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
7
«C'était trop tôt pour un tel dessin»: Vigousse s’exprime sur Charlie Hebdo
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi le plus grand centre aquatique suisse a fermé ses toboggans
Les toboggans du parc aquatique Alpamare, le plus grand de Suisse, sont fermés depuis deux semaines. La raison en est maintenant connue.
Depuis environ deux semaines, douze toboggans d’Alpamare sont fermés. Jusqu’à présent, la raison demeurait inconnue. Il y a quelques jours, le portail Inside Paradeplatz a affirmé, en se fondant sur un informateur, qu’un plafond qui s’effritait était à l’origine de la fermeture.
L’article