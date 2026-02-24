Le départ de feu à Crans-Montana filmé sous un angle inédit



capture d'écran

Une vidéo de la tragédie du Nouvel An à Crans-Montana, qui a fait 41 morts et plus de cent blessés, aurait été examinée par le Ministère public du Valais ce lundi. Un média Italien semble se l'être procurée.

Une nouvelle vidéo du drame du Nouvel An à Crans-Montana — qui a coûté la vie à 41 personnes et fait plus de cent blessées — a émergé. Le quotidien italien Corriere della Sera a publié ce qui serait une pièce étudiée le lundi 23 février par le Ministère public du Valais.

On y voit la serveuse casquée, tienant des bouteilles de champagne, chacune surmontée des bougie pyrotechnique allumée.

La serveuse en question serait Cyane Panine, une Française de 24 ans décédée au moment des faits d'après les médias français.

À l'heure actuelle, nous ne savons par qui est à l'origine de ces images. Ces informations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante.

(dag)