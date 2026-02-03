La commune de Crans-Montana débloque un million pour les victimes

Crans-Montana (VS) allouera un million de francs en faveur des victimes du drame du Nouvel An. Le montant sera versé à une Fondation en cours de constitution.

Des parents de victimes se recueillent à Lutry (VD). Keystone

Le conseil communal a annoncé sa décision mardi par voie de communiqué:

«Nous sommes conscients que l’argent n’effacera aucune blessure, nous espérons pouvoir soutenir les familles frappées par cette tragédie et témoigner la solidarité de la communauté de Crans-Montana» Le président, Nicoals Féraud, au nom du Conseil communal

«Ramené au nombre d'habitants de la commune», le million de francs «représente un montant approximatif de 100 francs par personne. En ajoutant la participation cantonale, chaque citoyen de Crans-Montana participera à hauteur de 130 francs», précise encore le communiqué.

Les fonds iront à la future fondation d'aide aux victimes de la tragédie. Le Canton en avait annoncé la création fin janvier. Il s'agit ainsi de «proposer une aide financière aux victimes qui soit efficace et rapidement disponible».

Ce don «est sans lien avec d'éventuels dommages et intérêts qui pourraient être prononcés ultérieurement, souligne encore la commune, qui rappelle «qu'elle collabore avec les autorités compétentes et qu'elle fera face aux responsabilités déterminées par la justice». (ats)