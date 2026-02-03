en partie ensoleillé
Ignazio Cassis

Ignazio Cassis a pris un jet privé pour faire Berne-Genève

Le conseiller federal Ignazio Cassis, s&#039;exprime, lors de l&#039;assemblee des delegues du Parti liberal-radical, PLR FDP Suisse, ce samedi 31 janvier 2026 au Centre International de Conferences ( ...
Ignazio Cassis s'est rendu à l'assemblée du PLR à Genève en avion.Keystone

Ignazio Cassis a pris un jet privé pour faire Berne-Genève

Samedi, le conseiller fédéral s'est rendu de Berne à Genève en jet avant de rentrer chez lui au Tessin par le même moyen. Selon 20 minutes, ces voyages ont coûté pas moins de 10 800 francs.
03.02.2026, 16:3003.02.2026, 16:30

Parmi les Sept sages, Ignazio Cassis est le plus gros utilisateur des jets fédéraux. Ce qui se comprend en sa qualité de ministre des affaires étrangères.

Pour ses voyages officiels, le Tessinois emprunte ainsi fréquemment la voie des airs. Il était, par exemple à Kiev lundi, avant un voyage à Moscou agendé vendredi.

La Suisse se prépare à jouer un rôle majeur dans la paix en Ukraine

Mais le conseiller fédéral ne lésine pas non plus sur l'avion pour se déplacer à l'intérieur de la Suisse. Selon 20 minutes, il a en effet pris samedi un jet de la flotte VIP du Conseil fédéral pour se rendre de Berne à Genève.

L'objet de son voyage: donner un discours à l'assemblée du PLR au bout du lac avant de rentrer chez lui, toujours en avion, au Tessin. L'appareil utilisé a alors repris le chemin de Berne, à vide.

L'avion a volé pendant 1 heure et demie

Nos confrères de 20 minutes ont analysé des données de vol afin d'estimer le montant de la facture liée à ce périple. Un responsable de la flotte fédérale leur indique à cette fin qu'une heure de vol coûte 7200 francs

Selon eux, l'appareil en question, un Cessna Citation Excel 560XL, est resté dans les airs environ 1 heure et demie. Ils évaluent dès lors le prix de ces «escapades», comme ils l'écrivent, à 10 800 francs.

Le Cessna Citation Excel 560XL du Conseil fédéral
Le Cessna Citation Excel 560XL du Conseil fédéralImage: VBS-DDPS

Près de 140 heures de vol en 2024

Joint par 20 minutes, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) relève que les conseillers fédéraux privilégient généralement d'autres modes de transport pour ce qui est des déplacements à l'intérieur de la Suisse. Le recours à l'avion intervient quant à lui «uniquement dans des cas exceptionnels».

Reste que pour Ignazio Cassis, on en semble loin. En 2024, il avait ainsi passé près 140 heures dans les avions et les hélicoptères de la Confédération, alors que l'ensemble du Conseil fédéral comptabilisait 513 heures.

Voici les conseillers fédéraux qui ont le plus voyagé en avion

Près de la moitié de ses vols s'avéraient alors internes, notamment pour rallier Berne et son domicile tessinois. Et certains trajets n'étaient de plus pas liés à des obligations professionnelles. Il avait, par exemple, pris un jet pour rentrer chez lui après un match de hockey entre Fribourg-Gottéron et Lugano.

Ces voyages avaient valu au chef du DFAE le surnom de «Taxi Tessin» dans les médias alémaniques. (jzs)

On en parlait juste là 👇

Ces deux conseillers fédéraux aiment rentrer chez eux en jet privé
L’article