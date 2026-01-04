bien ensoleillé-1°
Une foule a rendu un vibrant hommage aux victimes à Crans-Montana

Youngsters cry as they attend a memorial march in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Sunday, Jan. 4, 2026, after a devastating fire in Le Constellation bar left dead and injured during the New Ye ...
L'émotion était palpable dimanche, également parmi les secouristes valaisans.Keystone

A Crans-Montana, l'heure est au recueillement

Après une messe, une foule a rendu hommage aux victimes de l'incendie qui a fait 40 morts à Nouvel An dans la station de ski valaisanne.
04.01.2026, 12:2104.01.2026, 14:01

Un immense cortège a rejoint le centre de Crans-Montana après la messe de dimanche matin.

People walk during a memorial procession in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Sunday, Jan. 4, 2026, after a devastating fire in Le Constellation bar left dead and injured during the New Year&#03 ...
Un millier de personnes ont rendu hommages au victimes de Crans-Montana dimanche.Keystone

Des centaines de bougies et de fleurs ont été déposées devant le bar «Le Constellation», théâtre du tragique incendie de Nouvel An.

En bas les larmes!

L'émotion était vive dans la station, trois jours après le drame. Plus d'un millier de personnes, selon une journaliste de Keystone-ATS sur place, ont marché en silence vers l'établissement où s'est déroulé l'incendie.

People cry during a memorial mass at the Chapelle St-Christophe in Crans-Montana, Swiss Alps, Switzerland, Sunday, Jan. 4, 2026, after a devastating fire in Le Constellation bar left dead and injured ...
Une messe a été donnée en l'honneur des victimes dimanche matin à Crans-Montana.Keystone

Là, des centaines de fleurs et de bougies ont été déposées par la foule, alors que certaines personnes se recueillaient, pleuraient ou se prenaient dans les bras. Certains ont aussi déposé des peluches.

Dans le cortège, on retrouvait des familles et amis des victimes, notamment des jeunes de leur âge, émus aux larmes.

KEYPIX - The firefighters, sapeurs-pompiers de Crans-Montana, first responders in the fire at the &#039;Le Constellation&#039; bar and lounge, show emotions as they gather around flowers and candles t ...
Des centaines de bouquet ont été déposés tout près du bar Le Constellation.Keystone

Les forces d'intervention ont reçu des applaudissements nourris de toute la foule. Le bar, lui, est toujours protégé par des bâches.

Le patron d'un bar de Crans-Montana raconte: «Ils ne se mélangeaient pas»

Plusieurs membres du Conseil d'Etat valaisan ont participé à la marche, notamment le directeur de la Sécurité Stéphane Ganzer. La procureure générale Béatrice Pilloud a également été aperçue, visiblement très émue.

Le cortège, qui s'est déroulé sous le soleil mais par un froid glacial, était accompagné par la chanson «Hallelujah» de Léonard Cohen. Des «Ave Maria» ont aussi été chantés. (ats)

