Constellation: Nicolas Féraud inculpé à Crans-Montana

KEYPIX - Nicolas Feraud, Mayor of Crans-Montana, speaks to a journalist during an interview, in Crans-Montana, Switzerland, Monday, January 26, 2026. 40 people mostly teenagers lost their lives and 11 ...
Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-MontanaKeystone

Drame du Constellation: le président de Crans-Montana inculpé

Nicolas Féraud est désormais prévenu dans l'enquête sur la tragédie du Nouvel An. L’instruction est également étendue à quatre autres personnes.
09.03.2026, 07:5509.03.2026, 08:22

Le nombre de prévenus dans le cadre de l'enquête sur l'incendie de Crans-Montana s'élève désormais à 9, rapporte ce lundi 24 heures.

Outre les gérants du Constellation, Jacques et Jessica Moretti, et deux anciens responsables de la sécurité incendie de la station valaisanne, le Ministère public a étendu le 5 mars dernier l'instruction à cinq autres personnes. Parmi elles se trouve Nicolas Féraud, président de la commune de Crans-Montana, révèle le journal vaudois.

«J'ai reçu des menaces de mort»: le président de Crans-Montana se confie

Un ancien conseiller communal en charge de la Sécurité publique, un ex-responsable de la sécurité en protection incendie et son adjoint ainsi qu'un membre de l’actuelle équipe de sécurité publique complètent la liste.

Ils sont tous prévenus d’incendie par négligence, d’homicide par négligence et de lésions corporelles graves par négligence, relate 24 heures. Tous bénéficient également de la présomption d'innocence. (jzs)

