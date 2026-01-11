Le couple propriétaire du bar Le Constellation a déjà eu affaire avec la justice du Valais. Image: watson/keystone

Avant le drame, la justice du Valais s’était penchée sur l’argent des Moretti



Prêt Covid et voitures de luxe ainsi que plaintes d’employés: bien avant le drame du Constellation, les autorités valaisannes s’étaient penchées sur les affaires des Moretti, rapporte Le Matin Dimanche.

Avant l’incendie qui a fait 40 morts et 116 blessés lors du Nouvel-An au bar Le Constellation, à Crans-Montana, Jacques et Jessica Moretti, les gérants, avaient déjà attiré à deux reprises l’attention des autorités valaisannes, selon une enquête publiée par Le Matin Dimanche.

Rembobinons: arrivés en Suisse en octobre 2015, les Moretti reprennent Le Constellation. Ils investissent 342 000 francs de fonds propres dans des travaux de rénovation, relatent nos confrères, qui précisent que dès 2016:

Les comptes de la société affichent 884 000 francs d’actifs, dont 759 000 francs liés au matériel et aux rénovations.

Le couple achète aussi un studio pour loger des employés, pour plus de 70 000 francs.

L’entreprise dégage un bénéfice de plus de 190 000 francs, permettant aux gérants d’augmenter leurs rémunérations: Jacques Moretti passe de 6000 à 7000 francs par mois, Jessica Moretti de 5000 à 12 000 francs, invoquant la «bonne santé financière» de l’établissement.

Première procédure concernant l'argent

Les comptes sont examinés de près en 2020, lorsqu’une enquête pénale est ouverte pour soupçon d’utilisation frauduleuse d’un prêt Covid de 75 500 francs, soit environ 10% du chiffre d’affaires de l’établissement. Quelques jours après l’octroi du crédit, plus de 33 000 francs sont utilisés pour l’achat d’une Maserati, ce qui déclenche une alerte de la Banque cantonale du Valais.

La procédure est toutefois classée le 3 février 2021: la justice conclut que les conditions d’une infraction ne sont pas réunies, la voiture étant inscrite dans les comptes de la société. Les autres véhicules de luxe du couple — Mercedes-AMG, Bentley puis Porsche Cayenne — sont également immatriculés au nom du Constellation.

Un autre signalement

Parallèlement, les Moretti poursuivent leur développement à Crans-Montana. En 2020, ils reprennent le restaurant Le Senso, racheté à un multimillionnaire de la station, sans que le montant de la transaction ne soit connu. En 2022, ils deviennent propriétaires du Constellation, qu’ils exploitaient jusque-là comme locataires. En 2023, le couple rachète enfin le restaurant Le Vieux Chalet, à Lens.

A propos de ce dernier 👇 Les patrons du Constellation ont connu un autre incendie en Valais

Ces acquisitions ont soulevé des interrogations. Un avocat représentant plusieurs familles de victimes a ainsi déclaré à CH Media, éditeur de watson, qu’il lui semblait «impossible», en exploitant des restaurants, d’amasser en quelques années suffisamment d’argent pour acquérir plusieurs biens immobiliers. De son côté, le quotidien italien La Repubblica a indiqué que les autorités cherchaient à déterminer l’origine des fonds ayant permis ces

C’est également en lien avec Le Constellation et Le Senso que l’Inspection du travail valaisanne est saisie de plaintes d’employés, notamment français. du Constellation et du Senso, rapporte Le Matin Dimanche. Celles-ci évoquent des horaires excessifs, du travail de nuit insuffisamment rémunéré et des temps de repos non respectés.

Des inspecteurs se rendent à Crans-Montana début 2022 et recueillent des témoignages confirmant certains manquements présumés, en particulier au Constellation. Les suites exactes données à ces dénonciations ne sont toutefois pas connues, rapporte Le Matin Dimanche.

Depuis l’incendie du 3 janvier 2026, une enquête pénale est en cours pour homicide et lésions corporelles par négligence.



Les Moretti sont présumés innocents. (joe/jah/con)