Comme pour les dons de sang, les dons de cheveux n'est pas ce qui manque, après le drame de Crans-Montana. afp/shutterstock

Crans-Montana: Pourquoi des cheveux affluent de toute l'Europe?

Deux semaines après l'incendie qui a fait 40 morts et 116 blessés, des salons de coiffure de toute l'Europe se mobilisent pour récolter des cheveux destinés aux victimes brûlées. Des coiffeuses racontent.

Une coupe gratuite, pour autant que l'on veuille bien donner ses cheveux pour la bonne cause? C'est ce que propose Madison Linden, coiffeuse à Cavaillon dans le Vaucluse, en France. Le but: fabriquer des perruques destinées aux blessés de Crans-Montana, comme le rapporte BFMTV.

Depuis, la jeune coiffeuse de 30 ans est submergée de demandes.

«Je pensais que ça intéresserait uniquement mes clients habituels, mais non ça attire du monde: je reçois des dizaines de messages de gens qui ne sont jamais venus» Madison Linden, coiffeuse

Ses publications ont été massivement partagées par d'autres salons souhaitant se joindre à l'initiative.

Mobilisation dans toute l'Europe

Les cheveux donnés doivent mesurer au moins 20 cm et être en bonne santé. Ils peuvent être colorés mais pas balayés ou méchés. Les cheveux de plus de 30 cm, idéalement naturels, sont les plus demandés.

L'initiative initiale vient de Cindy Blanc, perruquière médicale suisse installée à Martigny, à une cinquantaine de kilomètres du lieu du drame.

«L'idée est venue de particuliers qui m'ont spontanément contactée pour me proposer de donner leurs cheveux» Cindy Blanc, perruquière médicale

«C'est notre village, ce sont des jeunes de chez nous. Il fallait faire quelque chose, car c'est presque comme nos enfants: ce sont des familles qu'on connaît», témoigne la spécialiste, qui vend des perruques pour les personnes malades depuis une quinzaine d'années.

Six à huit mois de fabrication

«À ce stade, on ne sait pas du tout combien de personnes ont été brûlées au niveau du cuir chevelu, mais 80 personnes sont encore hospitalisées», indique Cindy Blanc.

Il se peut qu'il n'y ait des besoins que pour deux personnes, comme pour 80. Mais l'important est d'anticiper: la fabrication d'une perruque prend entre six et huit mois Cindy Blanc, perruquière médicale

Chaque jour depuis une semaine, elle reçoit au moins quatre à cinq enveloppes et deux à trois cartons remplis de cheveux. En début de semaine, son plus gros carton pesait déjà plus de 5 kg. «Je reçois tous les jours des coups de fil de coiffeurs et de particuliers de Suisse, de France, de Belgique, d'Italie qui me disent qu'ils vont encore m'envoyer un grand stock de cheveux.»

Je reçois tous les jours des coups de fil de coiffeurs et de particuliers de Suisse, de France, de Belgique, d'Italie qui me disent qu'ils vont encore m'envoyer un grand stock de cheveux Cindy Blanc, perruquière médicale

Elle est actuellement en négociation avec plusieurs fabricants pour trouver le plus adapté aux personnes grandes brûlées. En cas de surplus, les cheveux seront utilisés pour les personnes atteintes de cancer.

