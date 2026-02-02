assez ensoleillé
Crans-Montana

La justice a convoqué le chef des pompiers de Crans-Montana

David Vocat, Commander of the firefighters, sapeurs-pompiers de Crans-Montana, reacts in the finish area during the men&#039;s Downhill race at the Alpine Skiing FIS Ski World Cup, in Crans-Montana, S ...
David Vocat, le 1ᵉʳ février 2026 pendant les épreuves de la Coupe du monde de ski de Crans-Montana.Keystone

La justice a convoqué le chef des pompiers de Crans-Montana

David Vocat sera entendu par la police le 16 février dans le cadre de l'enquête sur le drame du Constellation.
02.02.2026, 11:5602.02.2026, 11:56

Le chef des pompiers de Crans-Montana, David Vocat, sera auditionné par la police le 16 février dans le cadre de l’instruction pénale ouverte après l’incendie du bar Le Constellation, survenu dans la nuit du 1er janvier. L’information a été révélée par la RTS, via son Pôle enquête.

Selon le média public, cette audition intervient à la demande du Ministère public. David Vocat sera entendu en qualité de «personne appelée à donner des renseignements» et non comme prévenu. Un statut qui signifie qu’il n’est, à ce stade, pas visé personnellement par la procédure.

Un statut qui peut évoluer

Toujours selon la RTS, ce statut reste toutefois susceptible d’évoluer en cours d’enquête. Le Code de procédure pénale prévoit en effet que ce type d’audition concerne des personnes qui, sans être prévenues, pourraient être impliquées directement ou indirectement dans les faits examinés.

Comment le chaos fait naître les leaders

La RTS rappelle que cette évolution de statut s’est déjà produite dans ce dossier. Les propriétaires du bar, Jessica et Jacques Moretti, avaient d’abord été entendus comme personnes appelées à donner des renseignements, avant qu'une instruction pénale soit ouverte à leur encontre. Ils sont aujourd’hui poursuivis pour homicide par négligence, lésions corporelles par négligence et incendie par négligence.

Pourquoi cette audition?

L’audition de David Vocat pourrait être liée à un contrôle effectué en 2018 au bar Le Constellation, toujours d’après la RTS. Lors de cette inspection, menée en présence de l’ancien chargé de sécurité de la commune, de Jacques Moretti et de l’ancien propriétaire Julien Beytrison, aucune remarque n’avait été formulée concernant la mousse acoustique installée au sous-sol.

Cette mousse est pourtant identifiée comme l’élément à l’origine de l’incendie du 1er janvier, précise la RTS. L’enquête pénale se poursuit afin d’établir les responsabilités dans ce drame qui a fait 41 morts et 115 blessés.

Le résumé de la conférence de presse de Crans-Montana
