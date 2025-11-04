«J'ai été massacré»: les cambriolages violents explosent en Romandie

En Suisse romande, les home-jacking inquiètent toujours davantage. Certains cambrioleurs sont prêts à un déferlement de violence pour parvenir à leurs fins.

Plus de «Suisse»

En Suisse, le nombre de cambriolages est reparti à la hausse après des années de baisses constantes. Et la Romandie est particulièrement touchée, comme on l'écrivait récemment.

Et si retrouver son domicile visité par des voleurs en rentrant chez soi est une expérience difficile à vivre, il est un phénomène bien plus traumatisant pour les victimes: le home-jacking. Les cas ont triplé dans les cantons de Genève et de Vaud depuis 2022.

L'émission de la RTS Mise au point s'est intéressée à ces intrusions particulièrement violentes et a donné la parole à des victimes, notamment Christophe, banquier genevois à la retraite. Il raconte comment un «commando» de quatre hommes cagoulés l'a trouvé dans son lit:

«J'ai cru que c'était la fin de ma vie»

Matraqué, roué de coups de poing, il est menacé par les intrus: «On va vous couper les ***, vous encu***, niquer ta femme, ta fille», se souvient Christophe. Tout en menaçant sa famille, heureusement absente, les voleurs exigent d'avoir accès à son coffre. Alors qu'on le menace de lui crever les yeux s'il regarde les voleurs, il obtempère et ouvre son coffre. Butin: des bijoux, des espèces et une Rolex. Son calvaire aura duré 45 minutes. 45 minutes lucratives pour les criminels.

Marc Gygli, chef de la brigade de répression du banditisme de Genève, explique à la RTS pourquoi ces intrusions sont rentables et ont la faveur de certaines bandes:

«Les grandes bijouteries ou les banques ont développé leur sécurité. Il faut des infrastructures très lourdes si vous voulez vous y attaquer.

Lors du dernier braquage d'une succursale bancaire à Genève, les auteurs sont repartis avec 10 000 francs, alors que les sommes qui peuvent être dérobées lors des home-jacking peuvent s'élever à plusieurs millions.»



La menace des home-jackings / Mise au point / 12 min. / dimanche à 20:10

Si les victimes sont bien souvent des personnes très fortunées, personne n'est vraiment à l'abri de ce qui est souvent l'œuvre de bandes criminelles organisées de Lyon ou Marseille. Mise au point a retrouvé une ancienne victime, un garagiste neuchâtelois home-jacké il y a dix ans avec son épouse. Malgré les années, il garde un souvenir vif et pénible:

«Ils lui ont mis un tournevis dans le ventre, elle n'a pas pu crier. Après, ils m'ont attrapé. J'ai été ligoté, ma femme aussi. J'ai été tabassé pendant pratiquement une heure, ils me demandaient où était l'argent, où était le coffre, etc... C'était l'horreur. J'ai été massacré»

Si dans ce dernier cas, le butin est modeste, les séquelles sont importantes, il raconte:

«Des trucs pareils, ça reste. On a toujours une crainte de rentrer chez soi, surtout le soir.»

A Genève, canton le plus touché, 30% des affaires resteraient non résolues. Et dans celles qui le sont, les documents judiciaires témoignent d'une extrême violence:

Image: capture d'écran rts

Alors que faire? François Nanchen, chargé de prévention de la police cantonale vaudoise, connu comme le eCop François, explique:

«Il ne faut pas essayer de combattre, on n'est pas préparé, eux le sont. Il faut adopter une attitude de soumission et éviter de fixer la personne dans les yeux et suivre ses recommandations.» François Nanchen

Si Fançois Nanchen évoque certains moyens pour se prémunir des attaques, comme la vidéo surveillance ou des boutons d'alarme, Christophe n'a jamais pu atteindre le sien, pourtant sur sa table de chevet.

(hun)