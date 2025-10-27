Le risque de cambriolage dépend également de la zone géographique. Image: watson

C'est la saison des cambriolages: voici les cantons les plus touchés

Après avoir longtemps diminué, le nombre de cambriolages est reparti à la hausse en Suisse, selon Axa. La Romandie est la région la plus frappée par ce phénomène, qui bat son plein pendant la saison froide.

Le passage à l'heure d'hiver n'a pas uniquement marqué le début de la saison froide, mais également celui de la «période des cambriolages». C'est ce qu'indique ce lundi Axa sur la base d'une analyse portant sur les dix dernières années.



Entre octobre et mars, l'assureur a constaté une hausse de 45% des vols avec effraction par rapport au printemps et à l’été. «La nuit tombe plus tôt, ce qui semble faire le jeu des cambrioleurs», indique Stefan Müller, responsable Sinistres Choses chez Axa.



Les 24 et 31 décembre représentent les moments les plus délicats, avec un doublement du nombre de cambriolages par rapport aux jours ordinaires. Stefan Müller précise:

«Pendant les fêtes de fin d’année, lorsque de nombreuses personnes partent en vacances ou rejoignent leurs proches, les malfaiteurs ont beau jeu» Stefan Müller, Axa

Genève est le canton le plus touché par les cambriolages

Le risque de cambriolage ne dépend pas seulement de la période de l’année, mais aussi de la zone géographique. Les statistiques d'Axa sont claires: la Romandie est la région la plus touchée par ce phénomène.

Les voleurs sont particulièrement actifs dans le canton de Genève, où l'on enregistre 8,5 cambriolages pour 1000 ménages par année - contre 3,2 au niveau national.

«Depuis 2019, le risque d’être pris pour cible par les cambrioleurs dans le canton de Genève est plus de deux fois plus élevé que la moyenne nationale» Axa

Vaud, le Jura, Neuchâtel et Soleure ont également été touchés plus souvent que la moyenne. Les cantons de Suisse centrale, tels qu'Uri, Schwyz ou les Grisons, affichent les valeurs les plus faibles.

Sinistres majeurs

De plus, après avoir longtemps diminué, le nombre de cambriolages est reparti à la hausse en 2024. L’an dernier, Axa a enregistré environ 10% plus de vols avec effraction par rapport à l’année précédente.

Le montant moyen des sinistres a progressé encore plus nettement. En 2024, un seul sinistre a coûté en moyenne plus de 7000 francs, soit près d’un quart de plus qu’il y a deux ans. C'est un record, souligne l'assureur.

«Ce phénomène s’explique par le fait qu’il y a eu nettement plus de sinistres majeurs, c’est-à-dire de cas dont le coût dépasse 30 000 francs» Axa

Le nombre de ces cas a augmenté d’environ 50% par an en 2023 et en 2024. Axa y voit l'intervention de «structures organisées»: «Nous pouvons affirmer que les cambriolages commis par des professionnels et le crime organisé ont nettement augmenté», conclut Stefan Müller.

