Voici la carte des plus beaux villages de Suisse

Avec 56 villages sélectionnés dans 19 cantons, Michelin propose une carte qui mêle patrimoine, gastronomie et mobilité douce à travers toute la Suisse.

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Après la France et l'Espagne, le guide Michelin propose dès vendredi une carte thématique des plus beaux villages de Suisse. Née d'un partenariat avec l'association «Les plus beaux Villages de Suisse», la publication recense 56 localités dans 19 cantons. Elle répertorie également des balades à vélo ou une sélection de restaurants étoilés.

«La carte n'est plus un objet de guidage mais permet de matérialiser le voyage et elle permet la découverte et l'inspiration», a déclaré, jeudi, à Neuchâtel, Philippe Sablayrolles, chef cartographe de Michelin. A l'ère numérique, Michelin continue de vendre deux millions de cartes routières par an et «pas seulement à des seniors à la retraite». Philippe Sablayrolles, qui a fait le déplacement depuis Paris. a ajouté:

«Parmi ses acheteurs, 68% sont des actifs. Les jeunes aussi s'emparent de nos cartes. Certains influenceurs, comme Léna Situations et ses plus de quatre millions de followers, se mettent en scène avec elles.»

Saint-Saphorin (VD). Image: Shutterstock

Depuis 2022, Michelin Editions propose des cartes thématiques sur des itinéraires à vélo, à moto ou à pied ou en relevant les plus beaux villages d'un pays. Après la France et l'Espagne, c'est le tour de la Suisse.

Quelles sont ces jolis lieux?

La carte thématique, qui signale les 56 localités faisant partie de l'association, répertorie aussi les plus beaux villages lacustres comme par exemple Ascona (TI), viticoles à l'image de Saint-Saphorin (VD), de montagne (Splügen dans les Grisons) ou spirituels comme carte thématique des plus beaux villages Trogen (AE). Elle y liste aussi les localités hors des sentiers battus comme par exemple le village médiéval de Valangin (NE).

Elle propose également des suggestions d'itinéraires cyclables dans les Préalpes vaudoises, de croisières sur le lac de Bienne. Une sélection de 54 restaurants issus du célèbre Guide Michelin est signalée à proximité des lieux classés.

Evolène (VS). Image: Shutterstock

Dans le guide vert

L’association des plus beaux Villages de Suisse, fondée en 2015, compte 56 communes, dont 21 en Suisse romande, 23 en Suisse alémanique, sept dans la partie italophone du pays et cinq dans la partie romanche. Le premier village labellisé a été Poschiavo (GR).

Saint-Ursanne (JU). Image: Shutterstock

L'entité possède deux labels. Le premier recense les 50 plus beaux Villages suisses et le second décombre six cités historiques, comme Soleure ou Porrentruy (JU).

Comment entre-t-on dans la liste?

Pour rejoindre le réseau, les villages doivent être particulièrement beaux et bien entretenus, et respecter les critères stricts de la charte de qualité. «L'authenticité et l'aspect historique sont également des critères fondamentaux, tout comme la volonté politique de la commune de se mettre en réseau au niveau international», a précisé l'association.

L'édition 2026 du guide vert Michelin sur la Suisse comportera une entrée sur le réseau des plus beaux villages du pays. Elle sort vendredi, en même temps que la carte thématique qui y est consacrée. (jah/ats)