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Un loup a été abattu en Valais

Le loup avait tué sept animaux de rente (image d'illustration).
Le loup avait tué sept animaux de rente (image d'illustration).Image: Shutterstock

Un loup a été abattu en Valais

Christophe Darbellay avait ordonné le tir du canidé le mois dernier. Il a été tué dimanche à Staldenried (VS).
05.05.2026, 14:0205.05.2026, 14:02

Un loup a perdu la vie, dimanche dernier à Staldenried (VS). Son tir avait été décidé dix jours avant par les autorités cantonales valaisannes, le grand prédateur ayant tué sept animaux de rente.

Le 24 avril dernier, le chef du Département de l’économie et de la formation, Christophe Darbellay, avait ordonné le tir d’un loup dans la région de Visperterminen-Staldenried. Cette décision était entrée en force trois jours plus tard.

Surpris par un loup sur une piste en Valais

Le grand prédateur avait tué sept animaux de rente sur des surfaces agricoles utiles protégées. Les conditions étaient donc réunies pour ordonner le tir selon l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP). Cette dernière permet le tir individuel d’un loup à partir de six ovins ou caprins tués sur une période de quatre mois.

Entre juin et août 2025, trois loups ont été tirés, en Valais, dans le cadre des régulations dites réactives. Quatorze autres bêtes ont perdu la vie entre le 1er septembre 2025 et le 31 janvier 2026, dans le cadre de régulations proactives. (jzs/ats)

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